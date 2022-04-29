29 апреля
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Жизнь

«Ростелеком» перевел на оптику 25 алтайских сёл

«Ростелеком» в первом квартале 2022 года построил оптическую распределительную сеть в 25 селах и предоставил доступ к цифровым услугам для 11 тысяч семей Алтайского края.

«Ростелеком» перевел на оптику 25 алтайских сёл.
«Ростелеком» перевел на оптику 25 алтайских сёл.
Фото: «Ростелеком»

«У сельчан появилась возможность получать в онлайне государственные и муниципальные услуги, совершать покупки в интернет-магазинах. „Ростелеком“ на базе скоростного интернета предлагает сельским жителям цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink, услугу „Умный дом“ с набором датчиков, а также внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения для повышения безопасности в доме», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Наибольший объем работ компания провела в селах Соколово Зонального района с охватом оптической сетью 951 домохозяйство, Малоугренево Бийского района (890), Нижнекаменка Алтайского района (821) и Ракиты Михайловского района (785 домохозяйств). Сразу пять населенных пунктов переведены на оптику в Шелаболихинском районе — Ильинка, Крутишка, Селезнево, Новообинцево и поселок Подгорный. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам появился у жителей сёл Сычевка, Катунское, Верх-Обское и Новотырышккино Смоленского района, Тяхта Кытмановского района, поселка Октябрьский Зонального района и других.

«В феврале и марте 2022 года „Ростелеком“ организовал оптический интернет в четырех наших селах. Все они, кроме Катунского, крупные, с населением больше двух тысяч жителей. Это хорошая новость, потому что наличие интернета с высокой скоростью снимает часть проблем: находясь дома, можно делать банковские переводы, оплачивать кредиты, записываться через портал госуслуг к врачу. Будем надеяться, что в этом году компания построит оптику в еще двух селах — Кировском и Линевском», — сказала глава Смоленского района Людмила Моисеева.

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