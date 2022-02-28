28 февраля -8°C
﻿
Жизнь
44

«Ростелеком» подключил к услугам оздоровительный комплекс «Бочкарей»

«Ростелеком» организовал ИТ-инфраструктуру для гостинично-рекреационного комплекса компании «Бочкари», владельца «Бочкаревского пивоваренного завода"*, одного из крупнейших пивоваренных предприятий в Сибири. Строящаяся зона отдыха находится в одноименном селе в Целинном районе Алтайского края.

В Бочкарях.
В Бочкарях.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Федеральный оператор построил до объекта оптический канал связи, организовал в комплексе локальную сеть c доступом к скоростному интернету, а также зону Wi-Fi. В гостевые VIP-коттеджи компания предоставила цифровое телевидение.

Петр Смагин,
заместитель директора по социальным вопросам ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»:

— В этом году мы завершим проект строительством двух бассейнов. Дети из Целинного района смогут круглый заниматься плаванием, а гости села Бочкари пройти в нашем комплексе оздоровительные спа-процедуры. Современные цифровые услуги будут просто необходимы для повышения комфорта и безопасности посетителей. Мы планируем расширить зону охвата Wi-Fi, установить в гостиничных номерах дополнительно цифровое ТВ, а также сделать видеонаблюдение по периметру зоны отдыха.

В Бочкарях.
В Бочкарях.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру, на базе которой можно развивать действующие услуги и устанавливать новые ИТ-сервисы. Например, услуга «Телевидение для гостиниц» позволяет гостям смотреть эфирные и тематические телеканалы, пользоваться архивом передач и заказывать контент из сервиса «Видеопрокат». ТВ можно интегрировать с системой управления базы отдыха и добавлять в интерфейс логотип и фирменный стиль, демонстрировать рекламные и информационные ролики и отправлять гостям приветствия и сообщения на экраны телевизоров. В объекты гостиничного типа мы также рекомендуем подключить «Виртуальную АТС» для организации бесплатной связи по коротким номерам между персоналом и клиентами и другие эффективные для бизнеса ИТ-услуги.

Компания планирует в феврале продолжить работы по подключению услуг в гостинично-рекреационном комплексе. Оператор увеличит Wi-Fi-зону и установит цифровое ТВ в гостиничные номера.

* ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» входит в пятерку крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. Основные направления деятельности — производство и реализация натуральных напитков: пива, кваса, лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость