«Ростелеком» подключил к услугам оздоровительный комплекс «Бочкарей»

«Ростелеком» организовал ИТ-инфраструктуру для гостинично-рекреационного комплекса компании «Бочкари», владельца «Бочкаревского пивоваренного завода"*, одного из крупнейших пивоваренных предприятий в Сибири. Строящаяся зона отдыха находится в одноименном селе в Целинном районе Алтайского края.

Федеральный оператор построил до объекта оптический канал связи, организовал в комплексе локальную сеть c доступом к скоростному интернету, а также зону Wi-Fi. В гостевые VIP-коттеджи компания предоставила цифровое телевидение.

Петр Смагин,

заместитель директора по социальным вопросам ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»:

— В этом году мы завершим проект строительством двух бассейнов. Дети из Целинного района смогут круглый заниматься плаванием, а гости села Бочкари пройти в нашем комплексе оздоровительные спа-процедуры. Современные цифровые услуги будут просто необходимы для повышения комфорта и безопасности посетителей. Мы планируем расширить зону охвата Wi-Fi, установить в гостиничных номерах дополнительно цифровое ТВ, а также сделать видеонаблюдение по периметру зоны отдыха.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру, на базе которой можно развивать действующие услуги и устанавливать новые ИТ-сервисы. Например, услуга «Телевидение для гостиниц» позволяет гостям смотреть эфирные и тематические телеканалы, пользоваться архивом передач и заказывать контент из сервиса «Видеопрокат». ТВ можно интегрировать с системой управления базы отдыха и добавлять в интерфейс логотип и фирменный стиль, демонстрировать рекламные и информационные ролики и отправлять гостям приветствия и сообщения на экраны телевизоров. В объекты гостиничного типа мы также рекомендуем подключить «Виртуальную АТС» для организации бесплатной связи по коротким номерам между персоналом и клиентами и другие эффективные для бизнеса ИТ-услуги.

Компания планирует в феврале продолжить работы по подключению услуг в гостинично-рекреационном комплексе. Оператор увеличит Wi-Fi-зону и установит цифровое ТВ в гостиничные номера.

* ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» входит в пятерку крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. Основные направления деятельности — производство и реализация натуральных напитков: пива, кваса, лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод.