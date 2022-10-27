27 октября
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Жизнь

«Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру в новом жилом комплексе «Озон» в Барнауле

«Ростелеком» построил магистральные линии связи и установил телекоммуникационное оборудование для доступа к цифровым услугам по технологии PON в три корпуса многоэтажного жилого комплекса «Озон» в Барнауле по адресу: Северный Власихинский проезд, 131. Федеральный оператор охватил оптической сетью 450 квартир.

Жилой комплекс «Озон».
Жилой комплекс «Озон».
Фото: пресс-служба Алтайского филиала «Ростелекома»

После согласования технической документации с застройщиком работы по организации оптической сети и монтажу ИТ-оборудования были проведены в течение месяца. Оператор совместно с подрядной организацией проложил более двух километров магистрального кабеля, включая 650 метров в телефонной канализации, а также внутридомовую распределительную сеть с вертикальной разводкой по этажам. После чего установил телекоммуникационное оборудование на этажах и в подвалах трех корпусов комплекса. Сейчас «Ростелеком» по заявке жильцов проводит индивидуальный оптический кабель от этажного электрощитка до квартиры и устанавливает в помещении PONрозетку* для подключения комплекса цифровых услуг.

«Технология PON обеспечивает стабильность, высокое качество соединения и пропускную способность до 1 Гбит/с. На базе скоростного интернета мы предлагаем новым абонентам цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink, комплексное решение „Умный дом“ с набором датчиков, внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения. Услуги предоставляются с круглосуточной техподдержкой и управлением через единый личный кабинет», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В октябре «Ростелеком» планирует сдать готовую инфраструктуру еще в трех новостройках Барнаула. Современная оптическая сеть будет построена в многоэтажных жилых домах на Песчаной, Циолковского и Павловском тракте.

*Gigabit Passive Optical Network (гигабитная оптическая пассивная сеть) — технология мультисервисного доступа в интернет с гарантированно высоким качеством по единому оптоволоконному кабелю.

Застройщик ЖК «Озон»: ОПТИМУМ. Проектная декларация — на сайте вотэтодом. рф

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