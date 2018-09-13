«Ростелеком» поздравил барнаульцев с Днем города семейным квестом и праздничным шоу

«Ростелеком» в день празднования 288-летия Барнаула организовал в парке «Центральный» семейный квест по услуге «Умный дом» и танцевальную шоу-вечеринку на площади Сахарова.

При входе в городской парк сотрудники Алтайского филиала компании встречали гостей за промо-стойкой с красочным баннером «Умный дом». О том, как работает услуга, «Ростелеком» предложил узнать в игровой форме.

Интерактивная зона квеста «Умный дом» была разбита на тематические площадки. На первой из них, «Датчики движения», аниматоры приготовили для родителей и детей спортивные эстафеты и подвижные игры. На площадке «Видеонаблюдение» участники играли в «Море волнуется раз…», изображая замершие фигуры. На игровой точке «Датчики протечки воды» барнаульцы строили из желобов трубопровод и аккуратно, чтобы не пролить, пускали по нему воду. В зоне «Датчики открытия дверей и окон» игроки собирали головоломки, а на площадке «Датчики дыма» поджигали цветные дымовые шашки. В ходе игры ведущие рассказывали, как с помощью интеллектуального ИТ-решения «Умный дом» повысить безопасность и комфорт городского жилья. За прохождение каждого этапа «Ростелеком» дарил сувениры. В течение двух часов квест прошли более 50 взрослых и детей.

Вечером на площади Сахарова «Ростелеком» устроил для горожан праздничное шоу: на площади звучали танцевальные треки мульформатного Dj Grey, выступали неоновые танцоры из «Альт-шоу». Праздничную программу вел барнаульский шоумен Иван Соболев. Рядом в голубом шатре компании действовала зона зарядки смартфонов, а в фотозоне гостей развлекал аттракцион «Шоу-шар». Веселым и активным участниками танцевальной вечеринки компания дарила спинеры, бейсболки, силиконовые браслеты, фонарики и шоколадки.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы вышли на праздничные площадки, чтобы поздравить горожан с очередной годовщиной краевой столицы, ведь у «Ростелекома» в Барнауле — 200 тысяч абонентов, каждая третья семья. Скоростной интернет и интерактивное ТВ доступны большинству горожан и жителям пригородных коттеджных поселков. Услугу «Умный дом. Видеонаблюдение», по которой состоялся квест, мы установили в более 400 домохозяйствах города.

Справка

Услуга «Умный дом. Видеонаблюдение» включает в себя внешние и внутренние HD-видеокамеры с инфракрасной подсветкой, микрофоном и контроллером. Другой интеллектуальный продукт «Умный дом. Безопасность», кроме IP-камер, имеет набор датчиков: движения, открытия дверей и окон, температуры, освещенности, утечки воды и дыма. Пользователи коробочного решения в зависимости от вида услуги могут дистанционно наблюдать за детьми, пожилыми родителями, няней, контролировать строительные работы, круглосуточно следить за безопасностью и общим состоянием жилья. Условия подключения услуги «Умный дом. Безопасность» узнавайте на https://www.rt.ru/smart_house, по круглосуточному бесплатному номеру 8−800−100−0-800, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».