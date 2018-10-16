«Ростелеком» пригласил пенсионеров на онлайн-встречу с сибирскими коллегами

«Ростелеком» организовал межрегиональную видеоконференцию «Цифровые технологии для людей серебряного возраста», в которой вместе с представителями сибирских регионов участвовали алтайские пенсионеры, продвинутые пользователи ПК. Встреча стала одним из ключевых мероприятий компании по поддержке собственного образовательного проекта «Азбука интернета» для людей старшего возраста.

Оператор организовал видеоконференцию в формате дискуссионной площадки, на которой интернет-пользователи пожилого возраста обменивались опытом и личными достижениями. На связь вышли представители Новосибирска, Томска, Омска, Улан-Удэ, Красноярска. В студии Барнаула собрались победители и участники всероссийского, краевого и городского чемпионатов по компьютерному многоборью, выпускники школы компьютерной грамотности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова. Участниками встречи стали:

Ольга Никулина , победитель в номинации «Портал госуслуг» III Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 2013 года в Ульяновске и участник одноименного чемпионата 2014 года в Москве;

победитель в номинации «Портал госуслуг» III Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 2013 года в Ульяновске и участник одноименного чемпионата 2014 года в Москве; Татьяна Лысенко , победитель городского чемпионата по компьютерному многоборью 2018 года в Барнауле;

победитель городского чемпионата по компьютерному многоборью 2018 года в Барнауле; Лариса Грачева , победитель Краевого чемпионата по компьютерному многоборью 2017 года , участник VII Всероссийского чемпионата 2017 года в Санкт-Петербурге.

Ольга Никулина:

От коллег из других регионов мы услышали новые форматы общения в онлайне, которые сами хотели попробовать. Сразу после встречи я нашла в интернете участницу встречи из Красноярска Татьяну Кудяшову, известную в соцсетях как «Тетя Таня», с интересом почитала ее блог «Голова садовая». От «Ростелекома» мы узнали, что в образовательном проекте «Азбука интернета» появились новые модули по обучению на планшетах и смартфонах. В ближайшее время буду их изучать.

Межрегиональная видеоконференция «Цифровые технологии для людей серебряного возраста». Источник: архив компании «Ростелеком»

После завершения видеоконференции обсуждение в региональных студиях «Ростелекома» продолжилось за чаепитием. На память о встрече компания подарила алтайским пенсионерам и педагогам подарки и последнее издание учебного пособия «Азбука интернета». «Формат нетворкинга позволил в живом диалоге поделиться своим опытом обучения, узнать истории о том, как пенсионеры открывают для себя все новое в цифровой среде, объединяются в клубы, создают блоги. У нас появилась возможность завести полезные знакомства в других регионах. Возможно, мы сможем объединиться для реализации межрегиональных мероприятий», — сообщила руководитель Школы компьютерной грамотности краевой библиотеки Варвара Смагина.

Справка

В октябре в регионах Сибири стартовали очные курсы компьютерной грамотности, которые проводит «Ростелеком» или общественные организации в партнерстве с компанией. В Барнауле Алтайский филиал оператор поддерживает школу компьютерной грамотности на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова, в которой с 2010 по 2018 годы обучились 1611 пенсионеров. В 2017 году обучение работе на ПК при содействии «Ростелекома» прошли 65 тысяч россиян.

Для самостоятельного, дистанционного изучения курса в онлайн-режиме доступны базовый и расширенный модули на одноименном сайте проекта азбукаинтернета.рф.