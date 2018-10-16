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«Ростелеком» пригласил пенсионеров на онлайн-встречу с сибирскими коллегами

«Ростелеком» организовал межрегиональную видеоконференцию «Цифровые технологии для людей серебряного возраста», в которой вместе с представителями сибирских регионов участвовали алтайские пенсионеры, продвинутые пользователи ПК. Встреча стала одним из ключевых мероприятий компании по поддержке собственного образовательного проекта «Азбука интернета» для людей старшего возраста.

Межрегиональная видеоконференция «Цифровые технологии для людей серебряного возраста».
Межрегиональная видеоконференция «Цифровые технологии для людей серебряного возраста».
Источник: архив компании "Ростелеком"

Оператор организовал видеоконференцию в формате дискуссионной площадки, на которой интернет-пользователи пожилого возраста обменивались опытом и личными достижениями. На связь вышли представители Новосибирска, Томска, Омска, Улан-Удэ, Красноярска. В студии Барнаула собрались победители и участники всероссийского, краевого и городского чемпионатов по компьютерному многоборью, выпускники школы компьютерной грамотности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова. Участниками встречи стали:

  • Ольга Никулина, победитель в номинации «Портал госуслуг» III Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 2013 года в Ульяновске и участник одноименного чемпионата 2014 года в Москве;
  • Татьяна Лысенко, победитель городского чемпионата по компьютерному многоборью 2018 года в Барнауле;
  • Лариса Грачева, победитель Краевого чемпионата по компьютерному многоборью 2017 года, участник VII Всероссийского чемпионата 2017 года в Санкт-Петербурге.

Ольга Никулина:

От коллег из других регионов мы услышали новые форматы общения в онлайне, которые сами хотели попробовать. Сразу после встречи я нашла в интернете участницу встречи из Красноярска Татьяну Кудяшову, известную в соцсетях как «Тетя Таня», с интересом почитала ее блог «Голова садовая». От «Ростелекома» мы узнали, что в образовательном проекте «Азбука интернета» появились новые модули по обучению на планшетах и смартфонах. В ближайшее время буду их изучать.

Межрегиональная видеоконференция «Цифровые технологии для людей серебряного возраста».
Межрегиональная видеоконференция «Цифровые технологии для людей серебряного возраста».
Источник: архив компании «Ростелеком»

После завершения видеоконференции обсуждение в региональных студиях «Ростелекома» продолжилось за чаепитием. На память о встрече компания подарила алтайским пенсионерам и педагогам подарки и последнее издание учебного пособия «Азбука интернета». «Формат нетворкинга позволил в живом диалоге поделиться своим опытом обучения, узнать истории о том, как пенсионеры открывают для себя все новое в цифровой среде, объединяются в клубы, создают блоги. У нас появилась возможность завести полезные знакомства в других регионах. Возможно, мы сможем объединиться для реализации межрегиональных мероприятий», — сообщила руководитель Школы компьютерной грамотности краевой библиотеки Варвара Смагина.

Справка

В октябре в регионах Сибири стартовали очные курсы компьютерной грамотности, которые проводит «Ростелеком» или общественные организации в партнерстве с компанией. В Барнауле Алтайский филиал оператор поддерживает школу компьютерной грамотности на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова, в которой с 2010 по 2018 годы обучились 1611 пенсионеров. В 2017 году обучение работе на ПК при содействии «Ростелекома» прошли 65 тысяч россиян.

Для самостоятельного, дистанционного изучения курса в онлайн-режиме доступны базовый и расширенный модули на одноименном сайте проекта азбукаинтернета.рф.

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