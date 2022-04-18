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Жизнь

«Ростелеком» приготовил для алтайских клиентов сказочные подарки

«Ростелеком» в Барнауле и Горно-Алтайске встретит новых абонентов с подарками. Горожанам, которые подключат услуги в офисах продаж и обслуживания этих городов, компания вручит корпоративные дисконтные карты и приглашения в интерактивный музей «Дом Сказок» в Белокурихе.

Офис продаж и обслуживания.
Офис продаж и обслуживания.
ПАО "Ростелеком"

«Вместе с базовыми услугами — интернетом и цифровым видеосервисом Wink — жители Барнаула и Горно-Алтайска смогут подключить мобильную связь, видеонаблюдение, комплексный цифровой продукт „Умный дом“ и другие сервисы. Наши абоненты могут выбрать скорость передачи данных, набор телеканалов, пакет минут и количество сим-карт для мобильных разговоров, а также внутренние или внешние видеокамеры и разновидности умных датчиков» — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Новым клиентам из Барнаула «Ростелеком» вручит в подарок корпоративные дисконтные карты Программы лояльности клиентов, которую компания развивает уже пять лет. С помощью этих карт можно делать покупки и обслуживаться в торговых организациях городов со скидкой до 20 процентов.

Офис продаж и обслуживания.
Офис продаж и обслуживания.
ПАО «Ростелеком»
Офис продаж и обслуживания.
Офис продаж и обслуживания.
ПАО «Ростелеком»
Офис продаж и обслуживания.
Офис продаж и обслуживания.
ПАО «Ростелеком»

На сегодня количество партнеров Программы лояльности оператора увеличилось до 120 организаций. Среди них — обувные магазины «Респект», языковая школа Big Ben, нейропсихологический центр «Разум» и другие. Один из друзей «Ростелекома» — интерактивный музей «Дом Сказок» — подарит каждому новому абоненту компании приглашение в музей, который расположен в Белокурихе по ул. Славского, 17.

«В „Доме Сказок“ взрослые и дети откроют для себя мир добра, волшебства и магии. В музее работают 20 интерактивных экспонатов. Надеюсь, что познавательная экскурсия оставит у гостей незабываемые впечатления», — рассказала руководитель организации Олеся Лободина.

Интерактивный музей «Дом Сказок»
Интерактивный музей «Дом Сказок»
Интерактивный музей «Дом Сказок»

Предложение «Ростелекома» действует с 18 апреля до 18 мая. Офисы продаж и обслуживания компании находятся по адресам: г. Барнаул, ул. Димитрова, 62а, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1.

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