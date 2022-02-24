«Ростелеком» расскажет всё о кибербезопасности простым языком

В книге подробно разобраны правила кибергигиены, применение которых сделает пользование интернетом максимально безопасным. На реальных примерах разъясняется, как защищать цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и запоминать пароли, описана зависимость детей и взрослых от соцсетей и от количества лайков, а также рассказано о пользе соцсетей и опасностях, которые в них подстерегают.

Даны четкие рекомендации как вести себя, если ребенок стал жертвой кибербуллинга, куда обратиться за помощью. В «Ростелекоме» уверены, чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и исходя из этого выстраивать грамотную линию обороны.

ПАО «Ростелеком»

«Эта книга задумывалась как своего рода путеводитель, который даст конкретные практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Интернет — это огромное пространство, которое может быть увлекательным, полезным и главное — безопасным. Только нужно помнить, что наша цифровая безопасность во многом зависит от нас самих», — сказал генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Книга, рассчитанная на массового читателя, подготовлена при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар». С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться по ссылке: www.company.rt.ru.

Справка

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, без которого невозможно создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.