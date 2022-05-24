«Ростелеком» сообщил о готовности видеонаблюдения за ЕГЭ в алтайских школах

«Ростелеком» в этом году обеспечит видеосъемку и видеозапись проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Алтайском крае, который начнется с 26 мая. Для исполнения задачи федеральный оператор разместил камеры видеонаблюдения в 96 местных школах. Заказчиком услуги выступил Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова.

Всего «Ростелеком» установил 1 924 камеры видеонаблюдения в 963 аудиториях и в региональном центре обработки информации. В этом году компания построила линии связи еще до двух школ Барнаула, перенесла и установила оборудование в другие помещения в школах Романовского и Чарышского районов. Оператор, как и в предыдущие годы, провел диагностику и тестирование IP-камер, выполнил монтаж и настройку оборудования в новых пунктах приема экзаменов. Дополнительно по проекту компания закупила новые купольные камеры с микрофоном, блоки питания, коммутаторы и карты памяти.

«Накануне госэкзамена мы проверяем готовность каналов связи и программно-аппаратных комплексов, соблюдение параметров съемки и записи, а в дни его проведения будем контролировать работоспособность видеокамер и оказывать техподдержку. Сам процесс видеонаблюдения проходит комфортно и незаметно для учеников, но при этом гарантирует прозрачность сдачи госэкзамена и помогает разрешить возможные спорные ситуации», — сообщила заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

Финальным этапом работ «Ростелекома» станет передача видеозаписей всех экзаменов на хранение в собственный центр обработки данных после дополнительного этапа итоговой аттестации по ЕГЭ, который пройдет в сентябре этого года.