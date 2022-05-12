«Ростелеком» в День Победы спел с барнаульцами в караоке и пригласил петь в Wink

«Ростелеком» в День Победы устроил для жителей Барнаула уличное караоке с песнями военных лет и предложил продолжить петь в семейном кругу с помощью подписки «Караоке» на видеосервисе Wink. Живой праздничный концерт состоялся в городе на площади Сахарова.

За два часа в караоке вместе с сотрудниками «Ростелекома» спели несколько десятков горожан. Гости праздника услышали всем известные «День Победы», «Катюшу», «Огонек», «На позицию девушка провожала бойца» и другие нестареющие хиты советских композиторов. Концерт украсили выступления студентов Алтайского государственного института культуры и творческих коллективов Барнаула. На память вокалистам и всем любителям душевных песен компания подарила фирменные сувениры.

«Сегодня сервис „Караоке“ на Wink содержит 5 500 популярных, классических и современных песен на русском и иностранном языках, репертуар постоянно обновляется. Для удобства пользователей контент разбит на категории: „Рэп и R’n’B“, „Хип-хоп“, „Барды и шансон“ и другие, с помощью которых можно быстро найти подходящую песню. Мы приглашаем любителей пения оценить свои вокальные возможности в домашнем караоке на Wink», — сообщил и.о. заместителя директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» — директора по работе с массовым сегментом Кирилл Дубровин.

Подписка на «Караоке» в Wink Ростелекома оформляется отдельно от телеканалов, фильмов и сериалов и стоит 150 рублей в месяц.* Услуги можно подключить на официальном сайте компании, через ТВ-приставку или в мобильном приложении Wink. Интерфейс везде одинаковый, поэтому процедура подключения практически ничем не отличается.

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