«Ростелеком» вместе с барнаульцами установил мировой рекорд

Сотрудники «Ростелекома» стали участниками самой массовой тренировки в мире, занесенной в «Книгу рекордов России». Спортивное событие прошло 2 сентября в барнаульском Парке Спорта Алексея Смертина. Участием в массовой тренировке вместе с другими горожанами оператор решил приблизить цель проекта -присвоение Барнаулу статуса «Самый спортивный город мира».

На футбольное поле Парка Спорта сотрудники компании вышли в фирменных оранжевых футболках, держа в руках флаги компании. В этот день на стадионе собралось несколько тысяч барнаульцев. Тренировка, которую вели известные алтайские тренеры, продолжалась полчаса и включала три блока — классическую аэробику, функциональный тренинг и танцевальный этап. В итоге эксперт «Книги рекордов России» Юлия Пронина объявила со сцены, что на одной площадке разминались и танцевали 4417 человек и зафиксировала рекорд «Самая массовая городская тренировка в мире». В этот раз Барнаулу удалось обогнать Лондон, где в прошлом году на массовую городскую тренировку собралось 3012 человек.

Инна Пархоменко,

ведущий специалист клиентского опыта и обслуживания Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Мы вместе с дочерью Ирой и коллегами впервые участвовали в таком глобальном спортивном событии, и, конечно, хотели установить мировой рекорд. Когда объявили результат, искренне обрадовались, что стали частью большого для Барнаула праздника, и теперь наше достижение будет занесено в «Книгу рекордов России».

Сегодня в Барнауле действуют несколько крупных подразделений и офисов «Ростелекома» — Городской центр технической эксплуатации, два офиса продаж и обслуживания в деловом центре и спальной части города. Развитием связи в краевой столице занимаются 700 специалистов Алтайского филиала компании. Также в столице Алтайского края работает контактный центр оператора, который оказывает техподдержку клиентам Сибири и Дальнего Востока. В городской массовой тренировке приняли участие 150 сотрудников и волонтеров «Ростелекома».

Справка

Массовая городская тренировка «Рекорд мира» проходит в Барнауле третий год подряд. В мероприятии участвуют жители города любого возраста, зарегистрированные на официальной странице мероприятия в интернете и получившие при входе в парк именной браслет. Организаторами выступают правительство Алтайского края, администрация города Барнаула и Парк спорта.