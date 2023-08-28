28 августа
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Жизнь

«Ростелеком» впервые представил умную опору для зарядки электромобилей

Эксперты «Ростелекома» рассказали участникам X Международного форума технологического развития "Технопром-2023" об инновационных решениях для эффективного управления городской средой. Центром экспозиции «Ростелекома» стала уникальная инновация — умная опора, которую компания представила сибирякам впервые.

«Ростелеком» впервые представил умную опору для зарядки электромобилей.
«Ростелеком» впервые представил умную опору для зарядки электромобилей.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Умная опора является элементом интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей. Для зарядки экологичного транспорта устройство использует свободные мощности городского освещения — 100 процентов днем, и от 30 до 70 процентов — в ночное время.

Наша умная опора — это комбинированное решение, помимо зарядки электромобилей, она позволяет устанавливать инфраструктурные элементы различного назначения, в том числе системы наблюдения и оповещения, точки Wi-Fi, датчики экомониторинга. Кроме того, к ней можно подключить оборудование сразу нескольких операторов связи, — подчеркнул директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

Еще одним ключевым продуктом, представленным провайдером на «Технопроме-2023», стала платформа видеонаблюдения и видеоаналитики. Это эффективный инструмент для мониторинга общественной безопасности и профилактики правонарушений. С помощью видеоаналитики, работающей с использованием технологий искусственного интеллекта, система детектирует людей, объекты и события, анализирует работу муниципальных служб, подсчитывает автомобильный и пешеходный трафик.

Мы традиционно представляем на площадке “Технопрома” решения экосистемы “Цифровые регионы”, многие из которых уже успешно реализуются как в Сибири, так и в других регионах страны. Наши разработки в этой области направлены на оптимизацию социальной и экономической сфер и позволяют повысить уровень безопасности и качества жизни сибиряков, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Справка: «Ростелекомом» реализовано более 500 проектов цифровой трансформации городов и регионов России, благодаря чему обеспечена экономия потребления энергоресурсов в объектах социальной сферы до 80%, снижено время реагирования на ЧС с 60 до 40 минут.

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