«Ростелеком» запустит Wi-Fi и видеонаблюдение во всех школах Алтайского края

В декабре 2021 года «Ростелеком» завершил первый этап строительства цифровой инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях Алтайского края и организовал беспроводной широкополосный интернет и системы видеонаблюдения в 197 школах. В 2022 году, на завершающей стадии проекта, оператор охватит цифровыми решениями еще 468 школ региона.

Установка Wi-Fi и видеонаблюдения в школах. ПАО «Ростелеком»

Компания реализует проект создания единой цифровой образовательной среды по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации"*. Заказчиком работ выступает Министерство цифрового развития Алтайского края.

С июля прошлого года „Ростелеком“ вел проектно-изыскательские работы, в которые входило обследование школьных помещений и радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi, а также разработка схемы размещения камер внешнего и внутреннего наблюдения на главных входах. Результатом стала подготовка паспортов 1 173 школьных зданий, в которых обозначены места установки оборудования, необходимое количество точек доступа Wi-Fi и IPкамер, трассы прокладки сетевого кабеля и другие значения.

Работы по монтажу и настройке оборудования первого этапа проекта шли с октября по декабрь прошлого года. Оператор установил беспроводной интернет и системы видеонаблюдения в 194 сельских школах и в трех школах Славгорода, Алейска и Рубцовска. Большая часть общеобразовательных учреждений расположена в небольших селах Алтайского края.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

— Алтайский край вошел в число первых 16 субъектов России, где реализуется этот важный для образования федеральный проект. Цифровые решения, которые начинают действовать в алтайских школах, обеспечат доступ учащихся к сети Интернет, а также к государственным и другим информационным системам и создадут равные условия качественного образования вне зависимости от места проживания. Созданная цифровая среда поможет педагогам, школьникам и их родителям взаимодействовать более продуктивно, находясь при этом в комфортных и безопасных условиях.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО „Ростелеком“:

— Установка в школах современного оборудования и цифровых сервисов — важнейшая задача в деятельности „Ростелекома“. Для исполнения проекта задействован необходимый технический и кадровый потенциал компании. В этом году нам предстоит вести строительно-монтажные работы в школьных зданиях во всех районах Алтайского края.

*"Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях в соответствии с распоряжением правительства РФ № 713-р от 22 марта 2021 года. Работы по государственному контракту продлятся до 31 декабря 2022 года.