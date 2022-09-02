«Росводоканал Барнаул» назвал должников среди городских УК

Лидерами антирейтинга среди городских управляющих компаний стали ООО УК «Возрождение» — процент оплаты 86,64%, ООО УЖК «Лесной» — 88,53% и ООО «Столица»" - 91,02%.
«Управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.
Вопрос задолженности совсем не праздный для водоканала, так как предприятие недополучает денежные средства, которые могли бы быть направлены на ремонт и модернизацию коммунальных объектов и улучшение качества предоставляемых услуг. Для того, чтобы исправить ситуацию, «Росводоканал Барнаул» ежемесячно напоминаем недобросовестным абонентам о необходимости погасить долги и проводит претензионно-исковую работу.