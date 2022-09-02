2 сентября
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» назвал должников среди городских УК

Несмотря на то, что средний показатель оплат городских УК составляет 98,5%, в Барнауле есть ряд «управляшек», которые регулярно попадают пул должников. «Росводоканал Барнаул» определил худших плательщиков среди управляющий компаний города за прошедших восемь месяцев 2022 года.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото: «Росводоканал Барнаул» (СС0).

Лидерами антирейтинга среди городских управляющих компаний стали ООО УК «Возрождение» — процент оплаты 86,64%, ООО УЖК «Лесной» — 88,53% и ООО «Столица»" - 91,02%.

«Управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Вопрос задолженности совсем не праздный для водоканала, так как предприятие недополучает денежные средства, которые могли бы быть направлены на ремонт и модернизацию коммунальных объектов и улучшение качества предоставляемых услуг. Для того, чтобы исправить ситуацию, «Росводоканал Барнаул» ежемесячно напоминаем недобросовестным абонентам о необходимости погасить долги и проводит претензионно-исковую работу.

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