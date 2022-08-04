«Росводоканал Барнаул»: оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения вовремя

«Регулярная оплата абонентами наших услуг — залог стабильной и бесперебойной работы предприятия. Кроме того, мы предлагаем жителям Барнаула и пригорода выбрать максимально удобный лично для них способ оплаты, будь то личный кабинет клиента, мобильное приложение „РВК.Услуги“, визит в наш офис или внесение средств через систему „Город“, банки или Почту России», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Стоит отметить, что компания ежегодно проводит розыгрыш кубометров холодной воды среди абонентов, которые в течение второго полугодия вовремя и в полном объеме оплачивают услуги водоканала. Никаких заявок подавать не нужно, если вы — ответственный абонент, номер вашего лицевого счета в любом случае примет участие в розыгрыше. Итоги акции будут подведены в январе 2023 года.