28 июня
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Жизнь

«Росводоканал Барнаул» принял участие в корпоративном слете волонтеров группы компаний

С 20 по 22 июня 2023 года в Москве состоялся слет волонтеров группы компаний «Росводоканал». На мероприятии собрались 60 сотрудников водоканалов из 10 городов России. Участники поделились опытом самых успешных проектов, а также определили основные направления дальнейшей работы.

Слет волонтеров группы компаний «Росводоканал».
Слет волонтеров группы компаний «Росводоканал».
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Добровольческая деятельность уже давно стала неотъемлемой частью нашей социальной политики и имиджа компании в целом. Естественное стремление помогать и быть полезным – неотъемлемая черта каждого социально ответственного человека. И я горжусь тем, что число таких людей в компании исчисляется уже тысячами, – отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Барнаульская делегация представила проект помощи детям, которые находятся на стационарном лечении в отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Кроме того, участники слета создали и презентовали новые проекты в рамках программы «well-being». Молодые специалисты барнаульского водоканала предложили способ привлечь к добрым делам ещё большее число сотрудников предприятия, а большинство других городов выбрало тему здорового образа жизни.

Всегда интересно узнать, чем живут коллеги из других городов, какой подход используют в своей волонтёрской деятельности и, конечно, извлечь что-то полезное для себя. Ведь смысл нашей работы – помогать тем, кто в этом нуждается, – отмечает ведущий инженер инспекции водных ресурсов, один из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала Алексей Болдырев.

В последний день слета волонтеры посетили «Немузей мусора» и узнали о правильных экологических привычках, которые должны быть у каждого современного человека, а также приняли участие в мастер-классах. После сотрудники водоканалов посетили муниципальный приют для бездомных животных в Бирюлёво. Ребята привезли подарки, а также подарили внимание и ласку кошкам и собакам.

Я сразу обратила внимание, что все животные – и кошки, и собаки – ухоженные и упитанные. Видно, что они содержатся в достойных условиях. И за время, что мы находились на территории приюта, видели очень много волонтеров - добровольцев, которые гуляют с собаками. Здорово, что так много людей помогают. Мы тоже навещаем частный приют «Бусинка», который находится в нашем городе – привозим подарки и дарим внимание его подопечным, – отметила руководитель пресс-службы барнаульского водоканала Татьяна Вражевская.

У волонтерского движения водоканалов есть собственный бренд – «Росводоканал Добро», участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. В 2022 году компания провела около 400 волонтерских акций, в которых приняли участие более 1 500 сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК «Росводоканал» отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.

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