Розыгрыш билетов на гастрономический фестиваль «АХ! Фест»

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Трех победителей выберем 26 июня с помощью рандомайзера ВКонтакте. Победители смогут забрать билеты в редакции «Алтапресс».
Гастрономический фестиваль «АХ! Фест» в 2024-м станет международным и будет посвящен грибам (только представьте суп из лисичек и шампиньоны на гриле).
Кроме дегустации блюд и мастер-классов от профессиональных шеф-поваров в программе запланированы розыгрыши призов, подарки, живая музыка и развлечения на любой вкус.
Дата: 29-30 июня
Место: Алтайское, ул. Заозёрная, 2а
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