Розыгрыш билетов на гастрономический фестиваль «АХ! Фест»

Вкусного хотите? Тогда участвуйте в розыгрыше билетов на фестиваль еды «Ах! Фест» .

Условия простые:

1. Подпишитесь на «Алтайское Холмогорье»

2. В комментариях под постом в сообществе Афиша Барнаула поделитесь названием любимой еды



Трех победителей выберем 26 июня с помощью рандомайзера ВКонтакте. Победители смогут забрать билеты в редакции «Алтапресс».

Гастрономический фестиваль «АХ! Фест» в 2024-м станет международным и будет посвящен грибам (только представьте суп из лисичек и шампиньоны на гриле).Кроме дегустации блюд и мастер-классов от профессиональных шеф-поваров в программе запланированы розыгрыши призов, подарки, живая музыка и развлечения на любой вкус.Дата: 29-30 июняМесто: Алтайское, ул. Заозёрная, 2а

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