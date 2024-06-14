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Жизнь
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Розыгрыш билетов на гастрономический фестиваль «АХ! Фест»

Вкусного хотите? Тогда участвуйте в розыгрыше билетов на фестиваль еды «Ах! Фест».

Гастрономический фестиваль «Ах! Фест» на Алтае.
Гастрономический фестиваль «Ах! Фест» на Алтае.
Дима Днепровский.

Условия простые:

1. Подпишитесь на «Алтайское Холмогорье»
2. В комментариях под постом в сообществе Афиша Барнаула поделитесь названием любимой еды

Трех победителей выберем 26 июня с помощью рандомайзера ВКонтакте. Победители смогут забрать билеты в редакции «Алтапресс».



Гастрономический фестиваль «АХ! Фест» в 2024-м станет международным и будет посвящен грибам (только представьте суп из лисичек и шампиньоны на гриле).

Кроме дегустации блюд и мастер-классов от профессиональных шеф-поваров в программе запланированы розыгрыши призов, подарки, живая музыка и развлечения на любой вкус.

Дата: 29-30 июня
Место: Алтайское, ул. Заозёрная, 2а

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