Руководитель фракции «Единая Россия» в БГД подал документы на предварительное голосование

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов заявил о намерении участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов БГД.

В сентябре в краевой столице пройдут выборы депутатов Барнаульской городской Думы VIII Созыва. Накануне выборов «Единая Россия» проводит предварительное голосование, предоставляя возможность жителям самим решать, кто пойдет на выборы от их территории.

Единоросс Вячеслав Перерядов принял решение идти на выборы по одномандатному избирательному округу № 17. Он уже почти пять лет представляет интересы барнаульцев, проживающих на этом округе.

— Я принес документы в оргкомитет лишь после того, как отчитался о своей депутатской деятельности перед избирателями и понял, что работу надо продолжить. Мы с коллегами по фракции приняли участие в отчётах глав районов города, отчитались о своей работе в первичках и ТОСах. Уже готова к выпуску отчетная газета, где я расскажу барнаульцам об итогах претворения в жизнь программы, с которой мы с коллегами-депутатами БГД шли на выборы в 2017 году. Сегодня могу уверенно сказать, что все изложенные в программном документе основные направления реализованы, и впереди сложные задачи по развитию Барнаула в целом, а также обеспечению устойчивости экономики города в условиях санкций, — сказал Вячеслав Перерядов.

По мнению депутата, многое вместе с жителями удалось сделать, однако часть вопросов ещё предстоит решить.

— Впереди много проектов, направленных на создание в краевой столице достойных и комфортных условий для жизни. Если проблемы, на поиск решения которых потребовалось больше времени, чем один депутатский срок. И поскольку я не тот человек, который бросает дело на полпути, принял решение участвовать в выборах и, в случае победы, продолжить депутатскую деятельность на благо города, — заявил партиец.

Кстати, процедуру предварительного голосования проводит только одна парламентская партия — «Единая Россия». Документы для участия уже подали свыше 100 барнаульцев. Это работающая молодёжь, инженеры, медицинские работники, учителя, военные и другие.

Справка

Подать документы для участия в предварительном голосовании можно по будням с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Ползунова, 26, 3 этаж, кабинет № 310. Прием документов продлится по 28 апреля.

Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуг». Само голосование пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте pg.er.ru. Итоги партийцы подведут 31 мая.