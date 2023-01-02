2 января
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Жизнь

Русские летчики готовятся действовать по-новому

Подготовка летчиков Дальней авиации Воздушно-космических сил России в 2023 году будет проводиться с упором на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, сообщает «РИА Новости».

Истребитель Су-30СМ.
Истребитель Су-30СМ.
Сайт ОАК.

По словам командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, большинство экипажей получили боевой опыт в специальной военной операции ВС РФ на Украине — стратегические ракетоносцы Ту-160 бьют по критической инфраструктуре противника.

Кроме того, к важным задачам подготовки командующий отнес «формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния» бойцов, а также совершенствование систем управления и снабжения.

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