Русские летчики готовятся действовать по-новому

По словам командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, большинство экипажей получили боевой опыт в специальной военной операции ВС РФ на Украине — стратегические ракетоносцы Ту-160 бьют по критической инфраструктуре противника.
Кроме того, к важным задачам подготовки командующий отнес «формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния» бойцов, а также совершенствование систем управления и снабжения.
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