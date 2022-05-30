«РЖД» призывает родителей разъяснять детям правила нахождения на железной дороге

Железная дорога является зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей, нужно быть предельно бдительным к ребенку, самому себе и к окружающим.

В период с 02.05.22 г. по 02.06.22 г. на станциях Алтайского центра организации работы железнодорожных станций проводится месячник «Осторожность, внимательность и знания — залог безопасности на железной дороге!». Цель: профилактика и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов.

Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Так на территории Западно-Сибирской ж. д. с начала 2022 года уже произошло 5 случаев травмирования на железнодорожных путях детей от 11 до 17 лет. Из них только 1 случай не привел к смерти.

Железная дорога НЕ зона для игр, здесь круглосуточно работает техника. Но, как ни странно, именно она привлекает подростков и детей всех возрастов…

Помните, детская жизнь хрупка, а несчастные случаи происходят вне зависимости от временного периода года и сезона… Дети страдают как во время школьных каникул, так и в учебные дни, например, по дороге в школу…

Поэтому не следует забывать и передавать детям информацию, что находясь вблизи железнодорожных путей необходимо обязательно снимать наушники, капюшон и убирать телефон, переходить путь в строго отведенных местах и только под присмотром взрослых, постоянно наблюдая за движением со всех сторон.

Уважаемые родители, проводите беседы со своими детьми! Объясняйте правила безопасности на железной дороге, научите ребенка ориентироваться вблизи железной дороги, воспитывайте потребность быть дисциплинированным, осторожным и осмотрительным.

Помните, если вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же!

Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей!

Начальник ж. д. станции Барнаул Табачков Е.В.