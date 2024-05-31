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Жизнь

В ближайшее время Земля окажется под воздействием гигантского пятна, оно спровоцировало мощную магнитную бурю

Вспышка, произошедшая на Солнце 29 мая, спровоцирует выброс солнечной массы, который может затронуть Землю и вызвать магнитные бури средней силы, рассказал Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в интервью РИА Новости.

Солнечная активность. Солнце.
Солнечная активность. Солнце.
tesis.xras.ru

«На полученных видеозаписях отчетливо видны массы, движущиеся в сторону спутника, который их снимает, а значит, по существу, в сторону Земли. По предварительным данным, облако достигнет Земли в ночь с 31 мая на 1 июня», — сообщил он.

Ученый уточнил, что магнитные бури могут длиться от 10 до 20 часов. Он также отметил, что ожидаются бури уровня G2–G3, а в вечернее время в пятницу повышена вероятность возникновения полярных сияний.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Советы медиков

Терапевт дал совет метеозависимым людям, которые могут почувствовать приближение магнитной бури за один-два дня до ее начала. Если есть возможность, то лучше всего в это время больше спать: пораньше ложиться и позже вставать.

Если же уделить сну больше времени не получается, то следует внимательно отнестись к своему состоянию. Врач рекомендует следить за артериальным давлением. Если показатели немного превышены, то не стоит сразу принимать препараты — можно ограничиться успокоительными средствами.

Терапевт подчеркнул, что если давление повышается и есть риск гипертонического криза, то требуется более серьезное лечение. Насторожить должны такие симптомы, как усиливающаяся головная боль, головокружение, тошнота и появление искр в глазах. Если специальные препараты не помогают, врач рекомендует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Специалист также советует следить за частотой пульса, а также за ощущениями в груди и в области сердца.

Хотя обычно магнитные бури не вызывают серьёзных проблем, врач всё же рекомендует в этот период больше отдыхать — как физически, так и эмоционально. Следует избегать стрессовых ситуаций и заниматься спокойными делами.

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