Вспышка, произошедшая на Солнце 29 мая, спровоцирует выброс солнечной массы, который может затронуть Землю и вызвать магнитные бури средней силы, рассказал Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в интервью РИА Новости.

«На полученных видеозаписях отчетливо видны массы, движущиеся в сторону спутника, который их снимает, а значит, по существу, в сторону Земли. По предварительным данным, облако достигнет Земли в ночь с 31 мая на 1 июня», — сообщил он.

Ученый уточнил, что магнитные бури могут длиться от 10 до 20 часов. Он также отметил, что ожидаются бури уровня G2–G3, а в вечернее время в пятницу повышена вероятность возникновения полярных сияний.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря. СС0

Советы медиков

Терапевт дал совет метеозависимым людям, которые могут почувствовать приближение магнитной бури за один-два дня до ее начала. Если есть возможность, то лучше всего в это время больше спать: пораньше ложиться и позже вставать.

Если же уделить сну больше времени не получается, то следует внимательно отнестись к своему состоянию. Врач рекомендует следить за артериальным давлением. Если показатели немного превышены, то не стоит сразу принимать препараты — можно ограничиться успокоительными средствами.

Терапевт подчеркнул, что если давление повышается и есть риск гипертонического криза, то требуется более серьезное лечение. Насторожить должны такие симптомы, как усиливающаяся головная боль, головокружение, тошнота и появление искр в глазах. Если специальные препараты не помогают, врач рекомендует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Специалист также советует следить за частотой пульса, а также за ощущениями в груди и в области сердца.

Хотя обычно магнитные бури не вызывают серьёзных проблем, врач всё же рекомендует в этот период больше отдыхать — как физически, так и эмоционально. Следует избегать стрессовых ситуаций и заниматься спокойными делами.

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