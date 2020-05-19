С 16 мая «Хеликс» запускает тестирование на антитела к COVID-19

Лабораторная служба служба « Хеликс » начинает выполнять анализ, дающий ответ о наличии или отсутствии антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Тестирование будет доступно розничным клиентам компании более чем в 350 центрах «Хеликс» по всей России, а также ее корпоративным партнерам — частным и государственным медицинским учреждениям.

Цена анализа для физических лиц будет единой во всех регионах и составит 1600 рублей без учета стоимости забора биоматериала. Биоматериал для исследования — венозная кровь. Срок выполнения анализа — до 2 суток, не считая день сдачи анализа.

Для выполнения теста на IgG будут использоваться тест-системы производства ФГБУ «НМИЦ гематологии», метод исследования — иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность теста — более 95%, специфичность — 98%.

Дмитрий Денисов,

медицинский директор «Хеликс»:

На данный момент мы видим определение именно IgG-антител как ключевую потребность рынка. Выявление людей с иммунитетом к вирусу позволит постепенно снижать меры по их самоизоляции и обеспечивать возможность возвращения к работе. Безусловно, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. Однако именно массовое тестирование на наличие антител в крови и определение их концентрации позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях.

В ближайшее время «Хеликс» планирует запустить также количественный тест на IgG. Для выполнения исследования компания будет использовать тест-системы DiaSorin (Италия), метод исследования — иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) на оборудовании того же производителя — LIAISON XL.

Справка о компании

Лабораторная служба «Хеликс» была основана в 1998 году и является одним из лидеров рынка частной лабораторной диагностики в России. Под брендом «Лабораторная служба «Хеликс» открыто более 350 диагностических центров и лабораторных пунктов в 130 городах России. В феврале 2020 года компания вышла на розничный рынок Казахстана, открыв 3 центра в Алма-Ате. На сегодняшний день компания выполняет свыше 2000 исследований более чем для 1300 частных и 200 государственных медицинских учреждений, имеет 3 лабораторных комплекса общей площадью более 6000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Диагностический центр Лабораторной службы «Хеликс». Анна Зайкова

Компания «Хеликс» 26 марта была аккредитована со стороны Роспотребнадзора для выполнения анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и выступает одной из централизованных частных лабораторий для выполнения исследований на базе собственных лабораторных комплексов в Москве и Санкт-Петербурге. Исследование выполняется на тест-системах производства «ДНК-Технология» и «Вектор-Бест» методом ПЦР.

Q&A:

Как подготовиться к анализу?

Биоматериал для исследования — венозная кровь. Рекомендуется не употреблять пищу за 3 часа и не курить за 30 минут до исследования.

Какой объем тестирования в сутки сможет обеспечить «Хеликс»?

Общая производственная мощность, которую сможет обеспечить «Хеликс», — до 10 000 тестов на антитела в сутки. Исследования будут проводиться во всех лабораторных комплексах компании: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Колл-центр: 22−32−94, 8−800−700−0303

ДЦ на Ускова: Ул. Сергея Ускова, 33

ДЦ на Антона Петрова: ул. Антона Петрова, 221г/3

Официальный сайт компании: www.helix.ru

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