Самый продаваемый смартфон в 2023 году упал в цене

В России упал в цене iPhone 14. Об этом передает Lenta.ru.

Отмечается, что на данный момент iPhone 14 продают за 64 тыс. рублей. При этом на старте продаж он стоил 85 тыс. рублей.

Журналисты отметили, что iPhone 14 — не самый современный, но все еще популярный смартфон.

Модель оказалась самой продаваемой в мире в 2023 году.

Напомним, что смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, а также двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

iPhone 14 — идеальный вариант для любителей "челки" и компактных размеров.

Ранее сообщалось, что компания Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов.

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