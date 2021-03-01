СанПины для городов и «уголовка» для иноагентов. Какие новые законы изменят жизнь россиян в марте

Пожалуй, самое серьезное изменение в марте 2021 года — новые санитарные правила. А вот изменения в проведение техосмотра, о которых говорили уже несколько месяцев, отложили. Об этом и других новшествах марта, которые изменят или не изменят нашу жизнь, — в традиционном обзоре.

Ввели новые важные правила для населенных пунктов

С 1 марта вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Об этом говорится в постановлении главного государственного врача РФ.

В населенных пунктах запрещено сжигать листья деревьев и кустарников — их надо вывозить.

деревьев и кустарников — их надо вывозить. Нельзя размещать собранный снег и лед на детских игровых площадках.

Снег нельзя хранить на детской площадке. Altapress.ru

На придомовой территории , как и раньше , нельзя мыть автомобили , регулировать звуковые сигналы и тормоза.

как и раньше нельзя мыть автомобили регулировать звуковые сигналы и тормоза. Управляющая компания должна не реже 1 раза в месяц чистить , промывать и дезинфицировать мусоропровод.

чистить промывать и дезинфицировать мусоропровод. В помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов управляющая компания обязана каждый день делать влажную уборку с применением моющих и чистящих средств.

Уборка подъезда. Altapress.ru

Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы , расположенные в многоквартирниках , не должна производиться со стороны входов в подъезды.

расположенные в многоквартирниках не должна производиться со стороны входов в подъезды. Срок временного гранения твердых коммунальных отходов — не более 3 суток ( при температуре +4 градуса и ниже) и не более 1 суток ( при температуре +5 градусов и выше).

при температуре +4 градуса и ниже) и не более 1 суток при температуре +5 градусов и выше). В магазинах ( торговых объектах) должны быть общественные туалеты.

торговых объектах) должны быть общественные туалеты. Владельцы парков и мест массового отдыха тоже обязаны ставить общественные туалеты — 1 туалето-место на 500 человек.

Новые СанПиНы действуют по 1 марта 2027 года. Полностью узнать, новые правила можно здесь.

Новые правила. Новая жизнь. Pixabay.com

Наступила уголовная ответственность для граждан-иноагентов

С 1 марта иностранным агентам-физлицам грозит уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ.

Иностранные агенты — это физлица и организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из иностранных источников, объясняет «Журнал Тиньков». Политическая деятельность — это и наблюдение на выборах, и записи в соцсетях о российской политике, и участие в митингах и публичных дебатах, уточняет «Медуза». И даже публичные обращения к госорганам.

Иностранный агент. Pixabay.com

Иноагенты обязаны сами регистрироваться в Минюсте России и помечать свои материалы. Те, кто распространяет их публикации или упоминает, тоже должны помечать, что этот человек или организация — иноагент.

За что же физлицо-иноагент может получить уголовную судимость?

За злостное уклонение от регистрации в реестре Минюста.

За то , что не пометил свои публикации или собирал военные сведения без признаков госизмены или шпионажа.

Наказание — штраф до 300 тыс. рублей или колония до пяти лет. Уголовная ответственность будет наступать после административного наказания за подобное нарушение, уточняет «Рамблер».

Уголовное дело. Заключение под стражу. Pixabay.com

Детей запретили высаживать из транспорта

С 7 марта вступает в силу запрещение принудительно высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

Заканчивается беззаявительное продление детских выплат

1 марта — последний день, когда действует беззаявительный порядок продления детских выплат на первого и второго ребенка, которые родились с 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Теперь для получения пособия нужно будет снова подавать заявление, а также информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

С деньгами везде проще. pixabay.com

Появился новый дорожный знак

С 1 марта 2021 года на дорогах появится новый информационный знак — «Фотовидеофиксация» (6.22). Он придет на смену знаку «Видеофиксация».

Новый знак будут устанавливать: вне населенных пунктов на расстоянии 150−300 метров до камеры фиксации нарушений. А в населенных пунктах — на въездах вместе со знаками, обозначающими начало населенного пункта, указывает «Гарант».

В населенных пунктах предупреждения о фото- и видеосъемке не будет. В течение полугода новый знак и дополнительная табличка «Фотовидеофиксация» будут существовать параллельно, напоминает «Рамблер».

Применение знака 6.22 «Фотовидеофиксация» вне населенного пункта. ruspdd.ru

Путешественникам открыли ворота в Грузию и на Кипр

С 1 марта россияне смогут отправиться в Грузию на самолете. Для этого нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

И еще одна новость для путешественников: с 1 марта запрет на въезд снял Кипр — для путешествия тоже надо пройти тестирование на коронавирус как перед вылетом, так и уже на Кипре. Проходить 14-дневную самоизоляцию/карантин не придется, сообщили «Известия».

Батуми , Грузия. СС0

Небольшие магазины обяжут принимать карту «Мир»

С 1 марта магазины с оборотом от 30 млн рублей в год обязаны принимать оплату картами платежной системы «Мир». А с 1 июля такое требование предъявляется и при обороте от 20 млн рублей.

Теперь у бюджетников, военных, пенсионеров и студентов больше шансов заплатить основной картой, на которую приходят зарплаты и прочие выплаты.

Если же эти магазины не будут принимать карты «Мир», их могут оштрафовать.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Бизнес перестанут наказывать за нарушение требований из «регуляторной гильотины»

С 7 марта к «административке» не будут привлекать за несоблюдение обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, которые должны быть отменены в рамках «регуляторной гильотины», напоминает «Гарант».

Что все это значит?

Что с 1 января 2021 года за несоблюдение требований, содержащихся в нормативных актах, нельзя привлекать к административной ответственности, если они вступили в силу до 1 января 2020 года. Причем независимо от того, признаны ли эти акты утратившими силу или не действующими.

Правда, есть очень много исключений — их список определило правительство РФ, его можно прочитать здесь. Что такое регуляторах гильотина? Подробности читайте на специальном сайте.

Это — начало большой реформы контрольно-надзорной деятельности, которая сейчас идет.





Штрафы. Павел Водопьянов

Новые правила техосмотра: отложены

А вот новые правила техосмотра, которые планировали ввести именно с 1 марта, в последних числах февраля все же отложили — они вступят в силу с 1 октября. Речь в них шла вот о чем.

Во-первых, оператор техосмотра обязан сфотографировать автомобиль на въезде и выезде из сервиса с привязкой к координатам, сообщает Znak.com. Эти фотографии в режиме реального времени ему надо залить в базу данных МВД — ЕАИС ТО.

Во-вторых, диагностическая карта будет электронной. Технический эксперт будет подписывать ее квалифицированной электронной подписью. Бумажную карту водителю могут выдать по запросу — но она нужна только для выезда за рубеж.