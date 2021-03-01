СанПины для городов и «уголовка» для иноагентов. Какие новые законы изменят жизнь россиян в марте

Ввели новые важные правила для населенных пунктов
С 1 марта вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Об этом говорится в постановлении главного государственного врача РФ.
- В населенных пунктах запрещено сжигать листья деревьев и кустарников — их надо вывозить.
- Нельзя размещать собранный снег и лед на детских игровых площадках.
- На придомовой территории, как и раньше, нельзя мыть автомобили, регулировать звуковые сигналы и тормоза.
- Управляющая компания должна не реже 1 раза в месяц чистить, промывать и дезинфицировать мусоропровод.
- В помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов управляющая компания обязана каждый день делать влажную уборку с применением моющих и чистящих средств.
- Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирниках, не должна производиться со стороны входов в подъезды.
- Срок временного гранения твердых коммунальных отходов — не более 3 суток (при температуре +4 градуса и ниже) и не более 1 суток (при температуре +5 градусов и выше).
- В магазинах (торговых объектах) должны быть общественные туалеты.
- Владельцы парков и мест массового отдыха тоже обязаны ставить общественные туалеты — 1 туалето-место на 500 человек.
Новые СанПиНы действуют по 1 марта 2027 года. Полностью узнать, новые правила можно здесь.
Наступила уголовная ответственность для граждан-иноагентов
С 1 марта иностранным агентам-физлицам грозит уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ.
Иностранные агенты — это физлица и организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из иностранных источников, объясняет «Журнал Тиньков».
Политическая деятельность — это и наблюдение на выборах, и записи в соцсетях о российской политике, и участие в митингах и публичных дебатах, уточняет «Медуза». И даже публичные обращения к госорганам.
Иноагенты обязаны сами регистрироваться в Минюсте России и помечать свои материалы. Те, кто распространяет их публикации или упоминает, тоже должны помечать, что этот человек или организация — иноагент.
За что же физлицо-иноагент может получить уголовную судимость?
- За злостное уклонение от регистрации в реестре Минюста.
- За то, что не пометил свои публикации или собирал военные сведения без признаков госизмены или шпионажа.
Наказание — штраф до 300 тыс. рублей или колония до пяти лет. Уголовная ответственность будет наступать после административного наказания за подобное нарушение, уточняет «Рамблер».
Детей запретили высаживать из транспорта
С 7 марта вступает в силу запрещение принудительно высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
Заканчивается беззаявительное продление детских выплат
1 марта — последний день, когда действует беззаявительный порядок продления детских выплат на первого и второго ребенка, которые родились с 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Теперь для получения пособия нужно будет снова подавать заявление, а также информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.
Появился новый дорожный знак
С 1 марта 2021 года на дорогах появится новый информационный знак — «Фотовидеофиксация» (6.22). Он придет на смену знаку «Видеофиксация».
Новый знак будут устанавливать: вне населенных пунктов на расстоянии 150−300 метров до камеры фиксации нарушений. А в населенных пунктах — на въездах вместе со знаками, обозначающими начало населенного пункта, указывает «Гарант».
В населенных пунктах предупреждения о фото- и видеосъемке не будет. В течение полугода новый знак и дополнительная табличка «Фотовидеофиксация» будут существовать параллельно, напоминает «Рамблер».
Путешественникам открыли ворота в Грузию и на Кипр
С 1 марта россияне смогут отправиться в Грузию на самолете. Для этого нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.
И еще одна новость для путешественников: с 1 марта запрет на въезд снял Кипр — для путешествия тоже надо пройти тестирование на коронавирус как перед вылетом, так и уже на Кипре. Проходить 14-дневную самоизоляцию/карантин не придется, сообщили «Известия».
Небольшие магазины обяжут принимать карту «Мир»
С 1 марта магазины с оборотом от 30 млн рублей в год обязаны принимать оплату картами платежной системы «Мир». А с 1 июля такое требование предъявляется и при обороте от 20 млн рублей.
Теперь у бюджетников, военных, пенсионеров и студентов больше шансов заплатить основной картой, на которую приходят зарплаты и прочие выплаты.
Если же эти магазины не будут принимать карты «Мир», их могут оштрафовать.
Бизнес перестанут наказывать за нарушение требований из «регуляторной гильотины»
С 7 марта к «административке» не будут привлекать за несоблюдение обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, которые должны быть отменены в рамках «регуляторной гильотины», напоминает «Гарант».
Что все это значит?
Что с 1 января 2021 года за несоблюдение требований, содержащихся в нормативных актах, нельзя привлекать к административной ответственности, если они вступили в силу до 1 января 2020 года. Причем независимо от того, признаны ли эти акты утратившими силу или не действующими.
Правда, есть очень много исключений — их список определило правительство РФ, его можно прочитать здесь. Что такое регуляторах гильотина? Подробности читайте на специальном сайте.
Это — начало большой реформы контрольно-надзорной деятельности, которая сейчас идет.
Новые правила техосмотра: отложены
А вот новые правила техосмотра, которые планировали ввести именно с 1 марта, в последних числах февраля все же отложили — они вступят в силу с 1 октября. Речь в них шла вот о чем.
Во-первых, оператор техосмотра обязан сфотографировать автомобиль на въезде и выезде из сервиса с привязкой к координатам, сообщает Znak.com. Эти фотографии в режиме реального времени ему надо залить в базу данных МВД — ЕАИС ТО.
Во-вторых, диагностическая карта будет электронной. Технический эксперт будет подписывать ее квалифицированной электронной подписью. Бумажную карту водителю могут выдать по запросу — но она нужна только для выезда за рубеж.