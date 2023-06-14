Сбербанк рассказал, как мошенники стали обманывать россиян убедительнее

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал клиентов быть бдительнее. Он подчеркнул, что мошенники стали часто отправлять россиянам в мессенджерах поддельные документы. В том числе и мнимые удостоверения сотрудников банка.

Как заметил Станислав Кузнецов, таким методом злоумышленникам удается сделать обман убедительнее. И это при том, что некоторые «подделки» выглядит комично. Например, он рассказал, как жертве продемонстрировали «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».

Председатель правления добавил, что принципиально новых методов обмана мошенники не применяют. Сейчас злоумышленники используют комбинации и свежие разновидности старых схем.

Например, они стали активнее обзванивать родственников жертвы. Если ранее «сотрудник банка» или «полиции» пытался убедить в похищении денег лишь одного человека, то теперь связывается с его ближайшим окружением.

Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Такой «подход» может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи, — подчеркнул Станислав Кузнецов.

Эту цитату приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что число попыток телефонного мошенничества за последние полгода в России значительно выросло. В 2023 году это число достигло 8,6 млн в сутки (сравните с 5 млн в 2022 году).

По данным Станислава Кузнецова, доля телефонного мошенничества в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Самая популярная схема — перевод средств на «безопасный счет».