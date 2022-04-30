30 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сбербанк снизит ипотечные ставки до 13,9%

Сбербанк принял решение с 1 мая 2022 года снизить ставки по ипотеке по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке. Ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0.5 пп до 1 пп.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Николай Васев,
вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

На последнем заседании Банк России принял решение о существенном в текущих условиях снижении ключевой ставки — до 14%. Это позволило нам сделать подобный шаг в отношении процентных ставок по ипотечным продуктам до 13,9%, ведь у граждан должна сохраняться возможность выбирать доступные ипотечные программы. Как социальный банк, мы уже несколько дней принимаем предварительные заявки по ряду программ с господдержкой, которая важна для населения. Сбер начал принимать предзаявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9%. Также семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7%. Продолжает работать «Дальневосточная ипотека», а также начат прием предварительных заявок на новый продукт — ипотека для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%. При этом клиенты могут снизить процент по кредиту через электронную регистрацию сделки.

Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

Также клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк

  • Новости компаний
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость