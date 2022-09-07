С 7 по 27 сентября покупатели торговой сети смогут отдать свой голос за любимого педагога. Чтобы принять участие в акции, нужно совершить любую покупку в магазинах «Мария-Ра» в любом регионе присутствия сети, сохранить чек с промокодом акции и зарегистрировать промокод акции на сайте www.maria-ra.ru

По итогу акции педагогам, за которых будет отдано самое большое количество голосов по рейтингу каждого магазина, вручат дипломы и памятные подарки. Традиционно 10 педагогов-лидеров голосования получат в подарок путевки в Горный Алтай.

В прошлом году покупатели «Мария-Ра» отдали 844 983 голоса за 6 933 учителя из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В Алтайском крае и Республике Алтай покупатели проголосовали за 3103 педагога, в Кемеровской области — за 2078 педагогов, за 1208 и 542 любимых учителей проголосовали в Новосибирской и Томской областях соответственно.

Абсолютным лидером голосования стала Юлия Капустина — учитель начальных классов СОШ № 50 г. Новосибирска. В Алтайском крае и Республике Алтай больше всех голосов набрала педагог СОШ № 113 Надежда Щукина (г. Барнаул), на Кузбассе — Нина Соболь, пенсионер, проработавшая учителем географии более 40 лет. В Томской области больше всего голосов получила учитель начальных классов Зональненской СОШ Марина Кулешова. Всего по итогу акции компания «Мария-Ра» поздравила и наградила подарками более 3 600 учителей.

Приглашаем всех покупателей принять активное участие в голосовании и выразить признательность своим любимым и уважаемым учителям!