9 сентября ТМ Granmulino установила двойной рекорд

Фестиваль Granmulinо посетило более 10 000 человек.

И на дегустацию макрон Granmulino явились 8 253 человека, вместо ожидаемых 5000 — два!

Несмотря на холодную, дождливую погоду, в Барнауле состоялся первый в Сибири фестиваль итальянкой пасты GranMulino — раз!

Фестиваль охватил огромное количество направлений, дав возможность каждому гостю найти для себя интересное занятие:

Фестиваль итальянкой пасты GranMulino. Фото: архив ТМ «Granmulino»

Генеральный партнёр Фестиваля — компания «Киприно» устроила катание сырных голов и сырные игрища.

устроила катание сырных голов и сырные игрища. Гончарная мастерская «Жар-птица» демонстрировала основы выдающегося , редкого ремесла.

демонстрировала основы выдающегося редкого ремесла. В импровизированной зоне от «Леруа Мерлен» можно было пройти школу ремонта.

можно было пройти школу ремонта. Любителям Италии был предложен экспресс-курс итальянского языка.

Мясоеды могли попробовать колбасы от «Таврии» и сосиски на гриле от компании BigSos .

и сосиски на гриле от компании . Ребятишки отлично справились с ролью пиццайоло в «Школе юного повара» и успели поиграть на редчайших музыкальных инструментах оркестра музыкотерапии «Импровиз».

Всё это многообразие было щедро приправлено вкусной пастой, приготовленной прямо на виду у публики.

На Фестивале впервые состоялся конкурс «Пастоед-2018», победил в котором электромеханик РЖД Александр Кушкаев.

Как оказалось, победу в конкурсе ему обеспечила 5-летняя тренировка в поедании макарон за период учёбы!

Победитель получил годовой запас макарон от ТМ Granmulino!

Фестиваль итальянкой пасты GranMulino. Фото: архив ТМ «Granmulino»

Благодарим всех, кто принял активное участие в фестивале:

Компании «Барнаульский пищевик», «СПК», «Таврия», «Леруа Мерлен», производителя соусов Dolmio — компанию «Марс», языковую студию Aapple.

Информационных партнеров: «Новое радио», ИД «Алтапресс», «Барнаул 22», мобильное приложение «Мамы города Барнаула» и , конечно же , жителей и гостей Барнаула!

Начало положено!

Фестиваль итальянкой пасты GranMulino. Фото: архив ТМ «Granmulino» Фестиваль итальянкой пасты GranMulino. Фото: архив ТМ «Granmulino» Фестиваль итальянкой пасты GranMulino. Фото: архив ТМ «Granmulino» Фестиваль итальянкой пасты GranMulino. Фото: архив ТМ «Granmulino»

А мы будем работать на то, чтобы фестиваль итальянской пасты GranMulino стал ежегодным и долгожданным мероприятием для нашего города! Ждем Фестиваль пасты Granmulino 2019!

Следите за новостями в социальных сетях: @mirgranmulino