9 сентября ТМ Granmulino установила двойной рекорд

Фестиваль охватил огромное количество направлений, дав возможность каждому гостю найти для себя интересное занятие:
- Генеральный партнёр Фестиваля — компания «Киприно» устроила катание сырных голов и сырные игрища.
- Гончарная мастерская «Жар-птица» демонстрировала основы выдающегося, редкого ремесла.
- В импровизированной зоне от «Леруа Мерлен» можно было пройти школу ремонта.
- Любителям Италии был предложен экспресс-курс итальянского языка.
- Мясоеды могли попробовать колбасы от «Таврии» и сосиски на гриле от компании BigSos.
- Ребятишки отлично справились с ролью пиццайоло в «Школе юного повара» и успели поиграть на редчайших музыкальных инструментах оркестра музыкотерапии «Импровиз».
Всё это многообразие было щедро приправлено вкусной пастой, приготовленной прямо на виду у публики.
На Фестивале впервые состоялся конкурс «Пастоед-2018», победил в котором электромеханик РЖД Александр Кушкаев.
Как оказалось, победу в конкурсе ему обеспечила 5-летняя тренировка в поедании макарон за период учёбы!
Победитель получил годовой запас макарон от ТМ Granmulino!
Благодарим всех, кто принял активное участие в фестивале:
- Компании «Барнаульский пищевик», «СПК», «Таврия», «Леруа Мерлен», производителя соусов Dolmio — компанию «Марс», языковую студию Aapple.
- Информационных партнеров: «Новое радио», ИД «Алтапресс», «Барнаул 22», мобильное приложение «Мамы города Барнаула» и, конечно же, жителей и гостей Барнаула!
Начало положено!
А мы будем работать на то, чтобы фестиваль итальянской пасты GranMulino стал ежегодным и долгожданным мероприятием для нашего города! Ждем Фестиваль пасты Granmulino 2019!
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