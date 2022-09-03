3 сентября
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Жизнь

Сергей Ферапонтов поздравил с Днем города

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов поздравляет жителей и гостей Барнаула с Днем города.

Сергей Ферапонтов.
Сергей Ферапонтов.
Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

— Дорогие друзья! 292 года исполняется нашему Барнаулу. Много исторических событий и людей связаны с его судьбой. Акинфий Демидов открывал здесь свои сереброплавильные заводы, Иван Ползунов изобретал первый в мире пароатмосферный двигатель непрерывного действия, Федор Достоевский вдохновлялся улицами города на создание великих произведений. Немало талантливых спортсменов, артистов, писателей подарил миру Барнаул. Город — это его люди. Именно они создают его историю, славу и будущее.

80 лет назад свой дом на барнаульской земле обрел Барнаульский завод мехпрессов, эвакуированный в годы войны из Одессы в Алтайский край. Вместе с городом завод рос, развивался, переживал трудности и невзгоды, праздновал победы и успехи. Наше предприятие начинало свой путь на пустыре близ городской окраины. Песок, необходимый для литейного производства, добывали неподалёку от Волчьей гривы, сейчас это — район площадей Сахарова и Советов. Заводчане рыли себе землянки в посёлке Осипенко — он существует и поныне. Эти жилища не имели воды, канализации, топились опилками… Много лишений в тяжелые военные годы пришлось пережить нашим предшественникам — но они справились! Их самоотверженным трудом создан крупный промышленный завод, который сегодня занимает целый квартал среди центральных улиц города.

Непростая история легендарного завода — словно отражение истории Барнаула. Расцвел, вырос, преобразился и наш город. Сегодня это — современный центр региона, где комфортно жить, работать, реализовывать себя самым разным людям. К нему с любовью относятся наши земляки и многочисленные гости. В этом заслуга всех горожан и руководителей города.

Поздравляю с Днем города! Желаю, чтобы на улицах родного Барнаула всегда было много счастливых, улыбающихся лиц. Желаю его жителям уютных домов и ухоженных дворов. Пусть наши дети растут в комфорте, учатся в современных школах, а пожилые барнаульцы всегда будут уважаемы и не чувствуют себя забытыми. Чтобы каждый житель гордился Барнаулом, а каждый гость — восхищался и хотел вернуться сюда вновь. С праздником!

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.

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