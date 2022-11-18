18 ноября
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Жизнь

Сергей Ферапонтов поздравил Союз промышленников Алтайского края с 25-летием

В ноябре текущего года свой юбилей празднует одно из главных деловых объединений региона — Союз промышленников Алтайского края.

Правление Союза промышленников Алтайского края.
Правление Союза промышленников Алтайского края.
Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов поздравляет участников объединения с круглой датой.

— Дорогие друзья! Союз промышленников создавался двадцать пять лет назад. Время его зарождения выпало на непростой для нашей страны исторический период. Перестраивалась вся хозяйственно-политическая система, при этом каналов для конструктивного взаимодействия участников бизнес-сообщества и органов власти остро не хватало. Союз промышленников формировался как общественный орган, объединяющий представителей промышленности Алтайского края и защищающий интересы этой отрасли экономики. Его главной миссией стала консолидация сил промышленников на благо развития нашего региона.

Сегодня Союз промышленников включает в себя 140 организаций и предприятий различных форм собственности. В состав Союза входят организации и предприятия из различных сфер: производственные предприятия, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, банки, страховые компании, научные объединения — все, кто заинтересован в развитии и процветании промышленности и экономики края в целом.

Я много лет являюсь членом Правления Союза промышленников Алтайского края и знаю работу объединения не понаслышке. Развивая принцип содружества предприятий различных отраслей, представляя интересы практически всех направлений бизнеса и объединяя лучших его представителей, Союз промышленников за эти годы внес большой вклад в сохранение и развитие промышленного потенциала региона. У объединения выстроены партнерские отношения с органами государственной власти, его члены активно участвуют в экономической и общественной жизни региона, предлагают актуальные инициативы и осуществляют важные проекты.

Все эти достижения были бы невозможны без грамотной организации работы Союза. На протяжении всей истории Союза его возглавляли целеустремленные, высокопрофессиональные люди, неравнодушные к жизни и судьбе родного региона. Мы помним и ценим заслуги прежних руководителей объединения разных времен — Вадима Каргаполова, Александра Жаркова, Евгения Ганемана. Их дело на достойном уровне продолжают сегодня председатель Правления Виктор Герман и исполнительный директор Виктор Мещеряков. Благодаря их усилиям объединение эффективно отстаивает интересы промышленной отрасли, поддерживают конструктивный диалог бизнеса и власти, генерирует идеи и добивается значительных результатов в своей деятельности.

Уважаемые коллеги, примите поздравления с 25-летием образования Союза промышленников! Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в осуществлении самых смелых планов!

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