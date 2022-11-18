Сергей Ферапонтов поздравил Союз промышленников Алтайского края с 25-летием

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов поздравляет участников объединения с круглой датой.

— Дорогие друзья! Союз промышленников создавался двадцать пять лет назад. Время его зарождения выпало на непростой для нашей страны исторический период. Перестраивалась вся хозяйственно-политическая система, при этом каналов для конструктивного взаимодействия участников бизнес-сообщества и органов власти остро не хватало. Союз промышленников формировался как общественный орган, объединяющий представителей промышленности Алтайского края и защищающий интересы этой отрасли экономики. Его главной миссией стала консолидация сил промышленников на благо развития нашего региона.

Сегодня Союз промышленников включает в себя 140 организаций и предприятий различных форм собственности. В состав Союза входят организации и предприятия из различных сфер: производственные предприятия, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, банки, страховые компании, научные объединения — все, кто заинтересован в развитии и процветании промышленности и экономики края в целом.

Я много лет являюсь членом Правления Союза промышленников Алтайского края и знаю работу объединения не понаслышке. Развивая принцип содружества предприятий различных отраслей, представляя интересы практически всех направлений бизнеса и объединяя лучших его представителей, Союз промышленников за эти годы внес большой вклад в сохранение и развитие промышленного потенциала региона. У объединения выстроены партнерские отношения с органами государственной власти, его члены активно участвуют в экономической и общественной жизни региона, предлагают актуальные инициативы и осуществляют важные проекты.

Все эти достижения были бы невозможны без грамотной организации работы Союза. На протяжении всей истории Союза его возглавляли целеустремленные, высокопрофессиональные люди, неравнодушные к жизни и судьбе родного региона. Мы помним и ценим заслуги прежних руководителей объединения разных времен — Вадима Каргаполова, Александра Жаркова, Евгения Ганемана. Их дело на достойном уровне продолжают сегодня председатель Правления Виктор Герман и исполнительный директор Виктор Мещеряков. Благодаря их усилиям объединение эффективно отстаивает интересы промышленной отрасли, поддерживают конструктивный диалог бизнеса и власти, генерирует идеи и добивается значительных результатов в своей деятельности.

Уважаемые коллеги, примите поздравления с 25-летием образования Союза промышленников! Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в осуществлении самых смелых планов!