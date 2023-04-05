5 апреля
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Жизнь

Сервис доставки PickPoint приостановил работу

Логистический сервис PickPoint приостановил работу из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

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CC0.

Согласно данным «Коммерсанта», гендиректор PickPoint Надежда Романова заявила, что к снижению оборота сервиса привел уход западных ритейлеров. Также компания лишилась финансового инвестора.

PickPoint прекратил принимать новый груз от юридических и физических лиц с 4 апреля.

В компании заверили, что все недоставленные и невостребованные грузы вернут клиентам с 6 до 30 апреля.

PickPoint стал первой компанией, которая доставляла онлайн-заказы через постаматы. Сеть насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.

Ранее Wildberries и Ozon ввели неприятное изменение для всех своих покупателей. А какие — в материале altapress.ru.

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