5 сентября
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Жизнь

Сеть сибирских аптек присоединилась к проекту Сбера «Наличные с покупкой»

Теперь клиенты крупной сибирской аптечной сети при совершении покупки могут снять наличные прямо в кассе. К проекту «Наличные с покупкой» подключились уже более 50-ти аптек из 8 городов и поселков в трех регионах Сибири: в Барнауле и Бийске аптеки работают под брендами «Дешевая аптека» и «Гармония здоровья».

Банковская карта.
Банковская карта.
Анна Зайкова

Суть проекта в том, что покупатель при оплате безналичным способом имеет возможность обналичить нужную сумму со своей карты прямо в кассе. Новая услуга призвана сэкономить время клиентов, которым теперь не придется искать банкомат для снятия наличных. Услуга доступна для держателей карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Сумма одной операции по снятию наличных должна быть не менее 100 и не более 5000 рублей, сумма покупки в кассе при помощи карты — любой. Месячный лимит на обналичивание средств таким способом составляет 20000 рублей. Комиссия по картам Сбера отсутствует, по картам других банков — в соответствии с тарифами банков-эмитентов.

Аптечная сеть также работает в Новосибирской и Кемеровской областях.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Один из наших ключевых фокусов — это обеспечение доступности банковских услуг для населения. Подключение такой крупной сети аптек к нашему проекту „Наличные с покупкой“ — это еще один серьезный шаг в этом направлении. Система устроена предельно просто: покупателю достаточно совершить покупку картой на любую сумму, сообщить сотруднику аптеки нужную сумму для снятия, а затем подтвердить операцию при помощи ПИН-кода».

Ольга Мараева, финансовый директор АС «Гармония здоровья»:

«Для нас клиент всегда на первом месте. Благодаря сотрудничеству с ПАО Сбербанк по проекту „Наличные с покупкой“ мы в первую очередь проявляем заботу о наших клиентах и помогаем упростить бытовые вопросы с банковскими услугами и поиском банкоматов, ведь наши аптеки всегда рядом».

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