«Щемится в мои тексты». Корреспонденты altapress рассказывают, как у них складывались отношения в разных коллективах

Екатерина,
корреспондент:
Для меня равенство на работе — это когда вы держитесь каких-то установленных рамок, удобных для всех, без выраженного доминирования над кем-либо.
С начальником ты априори не в равных условиях, потому что исполняешь его «волю». А с остальные отношения с коллегами вроде нормально складываются, без «подай-принеси».
У нас такая специфика, что мы работаем по одиночке. С коллегами особо не соприкасаешься, потому что пишешь свой материал.
Юлия,
корреспондент:
У нас никто никого не гнобит, все относятся друг к другу с пониманием. Например, мой начальник еще ни разу не сказал, что я «пигалица».
Напряжение было на прошлой работе. У нас не складывались отношения с редактором. У него было стереотипное мышление: он разделял, что писать должны парни, а что девушки. Из-за этого были проблемы в распределении тем. Мне давали писать то, что я не хотела.
Екатерина,
корреспондент:
Откровенного непринятия меня не было. Если работаешь в одной команде, то не обойтись без помощи друг другу.
У нас неплохой коллектив, творческий. Есть люди с которыми очень приятно общаться, бывают и такие, с кем общение потяжелее. От них чувствуется давление, будто мы не на одном уровне. Мне кажется, что другие делают больше меня, а мой вклад не столь значителен.
Международный день равенства на работе отмечают ежегодно 11 января. Неофициальный праздник пошел с 2017 года. Его основная задача — борьба с дискриминацией по признаку этнической принадлежности, физических способностей и возраста.
Павел,
корреспондент:
У меня бывали случаи непонимания с коллективом на работе в школе и городской администрации.
Я был молодым учителем в двух школах. Из-за возраста отношение родителей и школьного персонала было снисходительно-пренебрежительное. Приходилось регулярно отстаивать свою компетентность. Еще был такой стереотип что мужчина с детьми справится хуже женщины.
Подобное есть в органах власти. Я был старше по должности своего коллеги, но младше по возрасту. Его отношение было также снисходительно-пренебрежительным из-за разницы в дате рождения.
В «Алтапрессе» все хорошо, но и я пока тут недавно. Веселое начальство подкупает.
Максим,
корреспондент:
Равенство на работе — это когда никто не лезет в мой сегмент ответственности. Обычно я везде вливался. В «Алтапрессе» ни разу не было некорректностей.
Был один случай, когда я работал в другом СМИ. Там сменился редактор: дела с ним шли нормально, я ему не подчинялся, так как работал дольше него и знал свое дело хорошо. Потом появилась замредактора. У нас были разграничены обязанности, я работал автономно. Но она постоянно пыталась «щемиться» в мои тексты, хотя ее осведомили, что я работаю один. Это создавало напряг.
Дарья,
корреспондент:
Как по мне, равенство на работе — это спокойная среда, дружелюбие, человечность и субординация.
Для меня altapress — первый коллектив. В основном я работаю на удаленке, поэтому со всеми складываются хорошие отношения. Никаких несогласованностей с коллегами не было.
Свое начальство я уважаю и люблю, потому что редакторы научили меня всему: отбирать фотографии, писать тексты и не только. Все друг другу стараются помочь.
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