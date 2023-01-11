«Щемится в мои тексты». Корреспонденты altapress рассказывают, как у них складывались отношения в разных коллективах

В Международный день равенства на работе altapress.ru узнал у своих сотрудников, чувствуют ли они комфорт в редакции и были ли у них проблемы с коллегами на других работах.

Екатерина,

корреспондент:

Для меня равенство на работе — это когда вы держитесь каких-то установленных рамок, удобных для всех, без выраженного доминирования над кем-либо.

С начальником ты априори не в равных условиях, потому что исполняешь его «волю». А с остальные отношения с коллегами вроде нормально складываются, без «подай-принеси». У нас такая специфика, что мы работаем по одиночке. С коллегами особо не соприкасаешься, потому что пишешь свой материал.

Офисный коллектив. unsplash.com

Юлия,

корреспондент:

У нас никто никого не гнобит, все относятся друг к другу с пониманием. Например, мой начальник еще ни разу не сказал, что я «пигалица». Напряжение было на прошлой работе. У нас не складывались отношения с редактором. У него было стереотипное мышление: он разделял, что писать должны парни, а что девушки. Из-за этого были проблемы в распределении тем. Мне давали писать то, что я не хотела.

Офисный коллектив. unsplash.com

Екатерина,

корреспондент:

Откровенного непринятия меня не было. Если работаешь в одной команде, то не обойтись без помощи друг другу. У нас неплохой коллектив, творческий. Есть люди с которыми очень приятно общаться, бывают и такие, с кем общение потяжелее. От них чувствуется давление, будто мы не на одном уровне. Мне кажется, что другие делают больше меня, а мой вклад не столь значителен.

Международный день равенства на работе отмечают ежегодно 11 января. Неофициальный праздник пошел с 2017 года. Его основная задача — борьба с дискриминацией по признаку этнической принадлежности, физических способностей и возраста.

Павел,

корреспондент:

У меня бывали случаи непонимания с коллективом на работе в школе и городской администрации. Я был молодым учителем в двух школах. Из-за возраста отношение родителей и школьного персонала было снисходительно-пренебрежительное. Приходилось регулярно отстаивать свою компетентность. Еще был такой стереотип что мужчина с детьми справится хуже женщины. Подобное есть в органах власти. Я был старше по должности своего коллеги, но младше по возрасту. Его отношение было также снисходительно-пренебрежительным из-за разницы в дате рождения. В «Алтапрессе» все хорошо, но и я пока тут недавно. Веселое начальство подкупает.

Офисный коллектив. unsplash.com

Максим,

корреспондент:

Равенство на работе — это когда никто не лезет в мой сегмент ответственности. Обычно я везде вливался. В «Алтапрессе» ни разу не было некорректностей. Был один случай, когда я работал в другом СМИ. Там сменился редактор: дела с ним шли нормально, я ему не подчинялся, так как работал дольше него и знал свое дело хорошо. Потом появилась замредактора. У нас были разграничены обязанности, я работал автономно. Но она постоянно пыталась «щемиться» в мои тексты, хотя ее осведомили, что я работаю один. Это создавало напряг.

Офисный коллектив. unsplash.com

Дарья,

корреспондент: