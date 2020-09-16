Сибирскому школьнику-инвалиду, которого не захотели фотографировать с классом, дали порулить мусоровозом

В Красноярском крае неизлечимо больному первокласснику Ване устроили экскурсию и показали, как работает мусоровоз, пишет « Проспект Мира ».

Напомним, Ваня стал известен после первосентябрьской линейки, на которой учительница не захотела фотографировать его вместе со здоровыми детьми, а после предложила сделать два снимка — с ним и без него.

После этого начался скандал — местные жители назвали произошедшее «фашизмом» и «адом», также посоветовали матери ребенка не принимать все слишком близко к сердцу.

После инцидента телеведущий и представитель Русского географического общества Владислав Власов в своем Facebook опубликовал фото с мальчиком и рассказал о встрече с ним.

Ване очень нравятся автомобили и он очень хотел посидеть за рулем большой машины, поэтому региональный оператор по обращению с ТКО решил сделать сюрприз юному школьнику.

«Неизлечимо больному первокласснику Ване Смирнову показали, как работает мусоровоз — это сделал региональный оператор „Красноярская рециклинговая компания“», — рассказало издание.

Мальчика и его маму пригласили в гости, где он не только посмотрел на технику и увидел ее в работе, но и посидел в кабине — даже дали немного «порулить».

Мальчик не ходит и не говорит, но все прекрасно понимает, он жестами показал, что экскурсия очень понравилась.

Ранее в Омской области родители детей-инвалидов вышли на пикет «против геноцида». Напомним, власти предложили делить таких детей на перспективных и неперспективных.