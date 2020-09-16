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Жизнь

Сибирскому школьнику-инвалиду, которого не захотели фотографировать с классом, дали порулить мусоровозом

В Красноярском крае неизлечимо больному первокласснику Ване устроили экскурсию и показали, как работает мусоровоз, пишет «Проспект Мира».

Красноярский региональный оператор сделал сюрприз больному мальчику.
Красноярский региональный оператор сделал сюрприз больному мальчику.
кадр из видео.

Напомним, Ваня стал известен после первосентябрьской линейки, на которой учительница не захотела фотографировать его вместе со здоровыми детьми, а после предложила сделать два снимка — с ним и без него.

После этого начался скандал — местные жители назвали произошедшее «фашизмом» и «адом», также посоветовали матери ребенка не принимать все слишком близко к сердцу.

После инцидента телеведущий и представитель Русского географического общества Владислав Власов в своем Facebook опубликовал фото с мальчиком и рассказал о встрече с ним.

Ване очень нравятся автомобили и он очень хотел посидеть за рулем большой машины, поэтому региональный оператор по обращению с ТКО решил сделать сюрприз юному школьнику.

«Неизлечимо больному первокласснику Ване Смирнову показали, как работает мусоровоз — это сделал региональный оператор „Красноярская рециклинговая компания“», — рассказало издание.

Мальчика и его маму пригласили в гости, где он не только посмотрел на технику и увидел ее в работе, но и посидел в кабине — даже дали немного «порулить».

Мальчик не ходит и не говорит, но все прекрасно понимает, он жестами показал, что экскурсия очень понравилась.

Ранее в Омской области родители детей-инвалидов вышли на пикет «против геноцида». Напомним, власти предложили делить таких детей на перспективных и неперспективных.

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