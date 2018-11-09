Сибиряки стали тратить на AliExpress в 3 раза больше

В преддверии «Дня холостяка» — китайского аналога «Черной пятницы» — «МегаФон» проанализировал покупки абонентов по банковским картам, баланс которых привязан к номеру лицевого счета абонента.

Всего на территории Сибирского филиала насчитывается более 190 тысяч абонентов, использующих банковские карты «МегаФон». Из них 65% оформлены на мужчин, и 35% - на женщин.

В ТОП-3 самых популярных категорий по числу транзакций вошли продуктовые магазины, оплата услуг связи и покупки в Интернет-магазинах.

Если отдельно рассматривать такую интернет-площадку как AliExpress, то в октябре 2018 года абоненты «МегаФона» совершили в этом магазине в 3 раза больше покупок по сравнению с октябрем прошлого года. При этом средний чек покупки составил 543 рубля.*

Напомним, что банковская карта «МегаФон"** стала первым в мире платежным средством, счетом которого выступает баланс мобильного телефона. Карту «МегаФон» абонент может бесплатно получить в ближайшем салоне оператора, также есть возможность выпустить виртуальную карту на сайте bank.megafon.ru или в приложении «Личный кабинет» на смартфоне. В последнем случае последние 4 цифры карты и номера мобильного телефона будут совпадать.

* Информация действительна на момент публикации.

** Условия банковской карты «Мегафон»: бесплатное обслуживание клиентам банка, 8% годовых начисляется на остаток по счету, до20% кэшбэк за покупки по акциям наших партнеров, 10мб добавляются за каждые потраченные 100 руб. Необходимый документ для получения карты — паспорт. Перевод электронных денежных средств и эмитент карты — ООО «банк Раунд».