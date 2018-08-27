Сын Караченцова рассказал о состоянии здоровья отца

«Опухоль стала уменьшаться под действием химиотерапии в Красногорске. Проходили в Израиле лечение, но это все индивидуально. Зависит от вида опухоли. На кого-то действует лучевая терапия, а на кого-то нет. Вот на папу не очень подействовала эта терапия. Эффект оказался минимальным. Это больница в Красногорске. Папа сейчас на даче. Каждые три недели проходит курс химиотерапии», — заявил сын артиста — Андрей Караченцов — телеканалу «360».