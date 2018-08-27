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Сын Караченцова рассказал о состоянии здоровья отца

Николай Караченцов стал лечиться в онкоцентре в Красногорске — лечение в Тель-Авиве результатов не принесло.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Опухоль стала уменьшаться под действием химиотерапии в Красногорске. Проходили в Израиле лечение, но это все индивидуально. Зависит от вида опухоли. На кого-то действует лучевая терапия, а на кого-то нет. Вот на папу не очень подействовала эта терапия. Эффект оказался минимальным. Это больница в Красногорске. Папа сейчас на даче. Каждые три недели проходит курс химиотерапии», — заявил сын артиста — Андрей Караченцов — телеканалу «360».

В 2017 году стало известно, что у Караченцова диагностировали злокачественное образование в организме, пишет «Росбалт». До начала лечения Караченцов посетил Святую гору Афон в Греции, а также жил в монастыре Ватопед.

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