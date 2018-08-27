Синоптики рассказали, какими будут последние дни лета в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 28 августа:
ночью:
- +6…+11 градусов,
- в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 9−14 м/с.
днем:
- +20…+25 градусов,
- в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 9−14 м/с.
Погода в Алтайском крае 29 августа:
ночью:
- +8…+13 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза,
- ветер западный, 3−8 м/с с усилением до 15 м/с.
днем:
- +20…+25 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза,
- ветер западный, 3−8 м/с с усилением до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 30 августа:
ночью:
- +8…+13 градусов,
- в отдельных районах дождь,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с с усиление до 15 м/с.
днем:
- +18…+23 градусов,
- в отдельных районах дождь,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с с усиление до 15 м/с.