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Синоптики рассказали, какими будут последние дни лета в Алтайском крае

В отдельных районах Алтайского края с 28 по 30 августа возможны дожди. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с, сообщает алтайский ЦГМС.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 28 августа:

ночью:

  • +6…+11 градусов,
  • в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 9−14 м/с.

днем:

  • +20…+25 градусов,
  • в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 9−14 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 августа:

ночью:

  • +8…+13 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза,
  • ветер западный, 3−8 м/с с усилением до 15 м/с.

днем:

  • +20…+25 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза,
  • ветер западный, 3−8 м/с с усилением до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 30 августа:

ночью:

  • +8…+13 градусов,
  • в отдельных районах дождь,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с с усиление до 15 м/с.

днем:

  • +18…+23 градусов,
  • в отдельных районах дождь,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с с усиление до 15 м/с.
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