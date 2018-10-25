Сказки из новогоднего мешка: стали известны победители краевого детского конкурса

Дирекция краевого конкурса детского творчества «Сказки из новогоднего мешка» подвела итоги и огласила список победителей. Участие принимали дети от 3 до 17 лет со всего Алтайского края. Всего зарегистрировано более 850 работ, вдохновленных новогодним волшебством и созданных удивительной детской фантазией. Посмотреть работы победителей можно здесь .

Организаторы конкурса Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Отдела по развитию туризма администрации города Барнаула, объединились с целью поддержки детского творчества, стимулирования детей к творческим экспериментам, а также популяризации туристического бренда Алтайской резиденции.

Торжественное награждение победителей состоится 18 ноября с 11.00 до 14.00 на городском празднике в честь дня рождения Деда Мороза на площади по ул. Мало — Тобольская («барнаульский Арбат»).

Одеваемся теплее, берем с собой всех друзей, знакомых и хорошее настроение!

Список победителей конкурса

Индивидуальные работы: 1 место — Руденко Александр, МБОУ СОШ 126 г. Барнаул 2 место — Месропян Арина, МБОУ СОШ 63 г. Барнаула 3 место — Сорокина Софья, Дет. сад № 234 г. Барнаул, 5 лет

Групповые работы: 1 место — Дет. Сад № 163 г. Барнаул, группа «Почемучки» гр. № 8 2 место — Коллективная работа, Брусенцевская СОШ, с. Брусенцово 3 место — Камбалин Костя, Иванов Захар, Барнаульская школа — интернат № 5

Специальные призы конкурса: Мосейко Яна , дет. сад «Колокольчик», г. Новоалтайск , 4 года

дет. сад «Колокольчик», г. Новоалтайск 4 года Бондарева Злата , МБОУ СОШ № 120 , г Барнаул , 16 лет

МБОУ СОШ № 120 г Барнаул 16 лет Зарва Артемий , дет. сад № 156 , г. Барнаул , 4 года