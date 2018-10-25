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Сказки из новогоднего мешка: стали известны победители краевого детского конкурса

Дирекция краевого конкурса детского творчества «Сказки из новогоднего мешка» подвела итоги и огласила список победителей. Участие принимали дети от 3 до 17 лет со всего Алтайского края. Всего зарегистрировано более 850 работ, вдохновленных новогодним волшебством и созданных удивительной детской фантазией. Посмотреть работы победителей можно здесь.

Работа. Краевой конкурс детского творчества «Сказки из новогоднего мешка».
Работа. Краевой конкурс детского творчества «Сказки из новогоднего мешка».
Предоставлено организаторами

Организаторы конкурса Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Отдела по развитию туризма администрации города Барнаула, объединились с целью поддержки детского творчества, стимулирования детей к творческим экспериментам, а также популяризации туристического бренда Алтайской резиденции.

Торжественное награждение победителей состоится 18 ноября с 11.00 до 14.00 на городском празднике в честь дня рождения Деда Мороза на площади по ул. Мало — Тобольская («барнаульский Арбат»).

Одеваемся теплее, берем с собой всех друзей, знакомых и хорошее настроение!

Список победителей конкурса

Индивидуальные работы:

1 место — Руденко Александр, МБОУ СОШ 126 г. Барнаул

2 место — Месропян Арина, МБОУ СОШ 63 г. Барнаула

3 место — Сорокина Софья, Дет. сад № 234 г. Барнаул, 5 лет

Групповые работы:

1 место — Дет. Сад № 163 г. Барнаул, группа «Почемучки» гр. № 8

2 место — Коллективная работа, Брусенцевская СОШ, с. Брусенцово

3 место — Камбалин Костя, Иванов Захар, Барнаульская школа — интернат № 5

Специальные призы конкурса:
  • Мосейко Яна, дет. сад «Колокольчик», г. Новоалтайск, 4 года
  • Бондарева Злата, МБОУ СОШ № 120, г Барнаул, 16 лет
  • Зарва Артемий, дет. сад № 156, г. Барнаул, 4 года
Специальные призы от партнеров:

Подарок от «STEM — центр»:

  • Гилева Екатерина, Дет. сад Орленок, Солонешенский район, 6 лет
  • Подарки от развлекательного центра «Мадагаскар»:
  • Масовер Екатерина, Бийский лицей — интернат, г. Бийск
  • Ященко Милана, Дет. сад № 1 «Колокольчик», г. Новоалтайск, 4 года
  • Селезнева Агата, гимназия № 45, г. Барнаул, 8 лет

Подарки от ТРЦ «Парк» г. Новоалтайск:

  • Хомутова Маргарита, Дет. сад № 13 «Дюймовочка», г. Новоалтайск, 6 лет

Подарки от детского бассейна «Бонифаций»:

  • Вольнова Марьяна, МБДОУ ЦРР № 16, г. Барнаул, 6 лет
  • Шипунов Константин, дет. сад № 58, г. Барнаул, 4 года

Специальные призы в номинации «Открытка для резиденции». Участники этой номинации получают диплом и билет в Алтайскую резиденцию Деда Мороза.

  • Ложков Арсений, МБОУ СОШ № 126, г. Барнаул
  • Кириллова Вероника, Дет. сад № 157, г. Барнаул
  • Барышева Ульяна, Дет. сад Солнышко, Зональный район, с. Новая Чемровка,
  • Филиппова Софья, дет. сад № 201, г. Барнаул, 3 года
  • Никонова Алена, дет. сад № 180, г. Барнаул, 5 лет
  • Шиколович Алиса, дет. сад 234, г. Барнаул
  • Галич Дарья, МБОУ СОШ № 114, г. Барнаул, 8 лет
  • Елагина Милана, РАЭПШ № 130, г. Барнаул, 7 лет
  • Михайлова Лиза, Дет. сад № 234, г. Барнаул, 6 лет
  • Алтунина Софья, Дет. сад № 222, г. Барнаул, 6 лет
  • Кунгуров Вячеслав, МБОУ СОШ № 68, г. Барнаул
  • Ермолов Константин, МБОУ СОШ № 63,г. Барнаул, 9 лет
  • Миронова Екатерина, гимназия № 45, г. Барнаул, 7 лет
  • Бетешева Ольга, Бийский лицей — интернат, г. Барнаул, 12 лет
  • Савиных Василиса, дет. сад № 18 «Ласточка», г. Камень — на — Оби, 3 года
  • Русских Савелий, школа — интернат № 4, г. Барнаул, 9 лет
  • Мажангулян Абов, Дет. сад 270, г. Барнаул
  • Клачкова Валерия, дет. сад № 128, г. Барнаул, 5 лет
  • Гордеев Гордей, Михайловский Дет. сад № 1,Михайловский район, 3 года
  • Зуйкова Настя, дет. сад «Колосок», с. Новоегорьевское, 4 года
  • Жуйко Дарина, МБДОУ № 89, г. Барнаул, 6 лет
  • Санарова Соня, МБОУ СОШ № 63, г. Барнаул, 8 лет
  • Гноева Дарья, Михайловский Дет. сад № 1, Михайловский район
  • Чеботарева Елизавета, дет. сад № 148, г Барнаул, 5 лет

Коллективная работа, школа — интернат № 1, г. Барнаул:

  • Бертенев Павел, Дет сад № 149, г. Барнаул, 4 года
  • Соколов Георгий, дет. сад № 94, г. Барнаул, 4 года
  • Сорокина Варя, дет. сад № 94, г. Барнаул, 4 года
  • Козлова Ксения, РАЭПШ № 130, г. Барнаул, 7 лет
  • Горицин Артем, дет. сад № 264, г. Барнаул
  • Рябова Лиза, дет. сад № 264, г. Барнаул
  • Рыжих Александр, дет. сад 94, г. Барнаул, 4 года
  • Новоселов Роман, дет. сад 270, г. Барнаул, 5 лет
  • Бедарев Владислав, дет. сад № 234, г Барнаул
  • Гаврилова Ксения, МБОЦ ДО ЦРТ, г. Барнаул, 13 лет
  • Быковских Алиса, дет. сад № 94, г. Барнаул, 6 лет
  • Сидельникова Варя, дт. Сад № 103, г. Барнаул, 6 лет
  • Семендяева Аня и Настя, дет. сад № 234, г. Барнаул, 4 года
  • Богомолова Катя, МБДОУ ЦРР ДС № 160, г. Барнаул, 6 лет
  • Шушкова София, МБУ ДО ЦРТ, г. Барнаул, 9 лет
  • Семина Полина, дет. сад 58, г. Барнаул, 6 лет
  • Куркина Валерия, дет. сад «Солнышко», с. Топчиха, 6 лет
  • Тюпкина Валерия, МБОУ СОШ № 113, г. Барнаул, 10 лет
  • Югай Анна, дет. сад «Колосок», с. Раздольное, Родинский район
  • Фишер Кирилл, МБДОУ ЦРР, дет сад № 226, г Барнаул, 6 лет

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