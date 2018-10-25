Сказки из новогоднего мешка: стали известны победители краевого детского конкурса

Организаторы конкурса Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Отдела по развитию туризма администрации города Барнаула, объединились с целью поддержки детского творчества, стимулирования детей к творческим экспериментам, а также популяризации туристического бренда Алтайской резиденции.
Торжественное награждение победителей состоится 18 ноября с 11.00 до 14.00 на городском празднике в честь дня рождения Деда Мороза на площади по ул. Мало — Тобольская («барнаульский Арбат»).
Одеваемся теплее, берем с собой всех друзей, знакомых и хорошее настроение!
Список победителей конкурса
1 место — Руденко Александр, МБОУ СОШ 126 г. Барнаул
2 место — Месропян Арина, МБОУ СОШ 63 г. Барнаула
3 место — Сорокина Софья, Дет. сад № 234 г. Барнаул, 5 лет
1 место — Дет. Сад № 163 г. Барнаул, группа «Почемучки» гр. № 8
2 место — Коллективная работа, Брусенцевская СОШ, с. Брусенцово
3 место — Камбалин Костя, Иванов Захар, Барнаульская школа — интернат № 5
- Мосейко Яна, дет. сад «Колокольчик», г. Новоалтайск, 4 года
- Бондарева Злата, МБОУ СОШ № 120, г Барнаул, 16 лет
- Зарва Артемий, дет. сад № 156, г. Барнаул, 4 года
Подарок от «STEM — центр»:
- Гилева Екатерина, Дет. сад Орленок, Солонешенский район, 6 лет
- Подарки от развлекательного центра «Мадагаскар»:
- Масовер Екатерина, Бийский лицей — интернат, г. Бийск
- Ященко Милана, Дет. сад № 1 «Колокольчик», г. Новоалтайск, 4 года
- Селезнева Агата, гимназия № 45, г. Барнаул, 8 лет
Подарки от ТРЦ «Парк» г. Новоалтайск:
- Хомутова Маргарита, Дет. сад № 13 «Дюймовочка», г. Новоалтайск, 6 лет
Подарки от детского бассейна «Бонифаций»:
- Вольнова Марьяна, МБДОУ ЦРР № 16, г. Барнаул, 6 лет
- Шипунов Константин, дет. сад № 58, г. Барнаул, 4 года
Специальные призы в номинации «Открытка для резиденции». Участники этой номинации получают диплом и билет в Алтайскую резиденцию Деда Мороза.
- Ложков Арсений, МБОУ СОШ № 126, г. Барнаул
- Кириллова Вероника, Дет. сад № 157, г. Барнаул
- Барышева Ульяна, Дет. сад Солнышко, Зональный район, с. Новая Чемровка,
- Филиппова Софья, дет. сад № 201, г. Барнаул, 3 года
- Никонова Алена, дет. сад № 180, г. Барнаул, 5 лет
- Шиколович Алиса, дет. сад 234, г. Барнаул
- Галич Дарья, МБОУ СОШ № 114, г. Барнаул, 8 лет
- Елагина Милана, РАЭПШ № 130, г. Барнаул, 7 лет
- Михайлова Лиза, Дет. сад № 234, г. Барнаул, 6 лет
- Алтунина Софья, Дет. сад № 222, г. Барнаул, 6 лет
- Кунгуров Вячеслав, МБОУ СОШ № 68, г. Барнаул
- Ермолов Константин, МБОУ СОШ № 63,г. Барнаул, 9 лет
- Миронова Екатерина, гимназия № 45, г. Барнаул, 7 лет
- Бетешева Ольга, Бийский лицей — интернат, г. Барнаул, 12 лет
- Савиных Василиса, дет. сад № 18 «Ласточка», г. Камень — на — Оби, 3 года
- Русских Савелий, школа — интернат № 4, г. Барнаул, 9 лет
- Мажангулян Абов, Дет. сад 270, г. Барнаул
- Клачкова Валерия, дет. сад № 128, г. Барнаул, 5 лет
- Гордеев Гордей, Михайловский Дет. сад № 1,Михайловский район, 3 года
- Зуйкова Настя, дет. сад «Колосок», с. Новоегорьевское, 4 года
- Жуйко Дарина, МБДОУ № 89, г. Барнаул, 6 лет
- Санарова Соня, МБОУ СОШ № 63, г. Барнаул, 8 лет
- Гноева Дарья, Михайловский Дет. сад № 1, Михайловский район
- Чеботарева Елизавета, дет. сад № 148, г Барнаул, 5 лет
Коллективная работа, школа — интернат № 1, г. Барнаул:
- Бертенев Павел, Дет сад № 149, г. Барнаул, 4 года
- Соколов Георгий, дет. сад № 94, г. Барнаул, 4 года
- Сорокина Варя, дет. сад № 94, г. Барнаул, 4 года
- Козлова Ксения, РАЭПШ № 130, г. Барнаул, 7 лет
- Горицин Артем, дет. сад № 264, г. Барнаул
- Рябова Лиза, дет. сад № 264, г. Барнаул
- Рыжих Александр, дет. сад 94, г. Барнаул, 4 года
- Новоселов Роман, дет. сад 270, г. Барнаул, 5 лет
- Бедарев Владислав, дет. сад № 234, г Барнаул
- Гаврилова Ксения, МБОЦ ДО ЦРТ, г. Барнаул, 13 лет
- Быковских Алиса, дет. сад № 94, г. Барнаул, 6 лет
- Сидельникова Варя, дт. Сад № 103, г. Барнаул, 6 лет
- Семендяева Аня и Настя, дет. сад № 234, г. Барнаул, 4 года
- Богомолова Катя, МБДОУ ЦРР ДС № 160, г. Барнаул, 6 лет
- Шушкова София, МБУ ДО ЦРТ, г. Барнаул, 9 лет
- Семина Полина, дет. сад 58, г. Барнаул, 6 лет
- Куркина Валерия, дет. сад «Солнышко», с. Топчиха, 6 лет
- Тюпкина Валерия, МБОУ СОШ № 113, г. Барнаул, 10 лет
- Югай Анна, дет. сад «Колосок», с. Раздольное, Родинский район
- Фишер Кирилл, МБДОУ ЦРР, дет сад № 226, г Барнаул, 6 лет