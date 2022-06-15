«Сколково» и УГМК проведут отраслевую технологическую конференцию с акцентом на развитие кадров и внедрение решений MineTech

С 6 по 8 июля в Верхней Пышме состоится конференция « УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН », организованная Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции — обмен опытом, тиражирование эффективных практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ — свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи — авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.

В рамках конференции будет сформулирована перспективная технологическая повестка федерального уровня и дан старт треку программы MineTech — «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций».

Открывающая сессия трека — это инструмент представления рынку текущих и перспективных целей развития индустрии, постановка проблематики на верхнем уровне, допускающая любую степень технологической глубины — от отдельных датчиков до экосистем и платформ, от непосредственно решений до сопутствующих услуг и привлечения инвесторов. Трек также отражает новый формат MineTech — поиск, экспертизы и сопровождения внедрений в программе теперь проводятся ежеквартально, а не раз в год, как было ранее.

Джахангир Махмудов,

директор по трансформации УГМК:

«Партнерство УГМК со „Сколково“ выводит конференцию УГМК-ТЕХНО на качественно новый уровень. Мероприятие позволит не только решить практические задачи, актуальные для предприятий компании, но и масштабировать лучшие идеи и практики на всю горно-металлургическую отрасль, найти и поддержать специалистов, готовых предложить нестандартные амбициозные проекты, в том числе в части цифровизации производства для повышения эффективности каждого из предприятий горно-металлургического сектора российской экономики. Мы рады стать генеральным партнером программы MineTech и провести открывающую сессию у себя на площадке, в Техническом университете УГМК. Компания уже не первый год формулирует региональную технологическую повестку, ведёт собственные разработки, регистрирует научные статьи и патенты. Накопленный опыт позволяет нам выводить повестку на федеральный уровень, открыто работать с инновациями и тиражировать опыт внедрений».

Алексей Беляков,

вице-президент , исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»:

«В 2022 году программа MineTech выходит на новый уровень, не только расширяя пул технологических партнеров, но и открывая новые направления для молодых специалистов отрасли, авторов идей и разработчиков. УГМК и „Сколково“ запускают новый трек с акцентом на вовлечение экспертов в федеральную повестку, системность анализа проектов и ускорение внедрений, в том числе на импортозамещение по возникшим недавно, очень срочным задачам. Сохранить и мотивировать квалифицированные кадры, предложить рынку технологии, довести количество успешных внедрений до десятков, объединяя лучшие аппаратные и цифровые решения, — те непростые, но вполне подъемные задачи, которые мы ставим перед собой».

К участию в конференции приглашены студенты и аспиранты профильных вузов, представители российского и зарубежного научного сообщества, предприятий горно-металлургического сектора, а также эксперты и топ-менеджмент лидеров отрасли, в том числе действующих партнёров MineTech, ведущих технологических компаний и поставщиков оборудования.

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