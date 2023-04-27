27 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончался старейший из осужденных нацистов в возрасте 102 лет

Йозеф Шютц, старейший из осужденных нацистов, скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Йозефа Шютца признали виновным в преступлениях нацизма в 2022 году. Он был виновен в соучастии в убийствах более 3,5 тыс. заключенных концлагеря в период с 1942 по 1945 год.

Шютц своей вины не признавал и до конца жизни отрицал, что работал в концлагере. В тюрьму его не заключили, так как ждали рассмотрения апелляционной жалобы. Однако обвинению удалось документально подтвердить, что он работал в охране Заксенхаузена.

Шютц был самым пожилым человеком, осужденным за преступления нацизма, совершенных в годы Второй мировой войны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость