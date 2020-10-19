Случилось невероятное! Пансионат для пожилых людей в Яровом

Яровое — это уникальный город-курорт, который сочетает в себе все, что необходимо для комфортного отдыха и пребывания. Сеть пансионатов «Здоровье» открыл новый корпус по адресу: г. Яровое, ул. Квартал Б, 35/1.

Пансионаты для пожилых людей «Здоровье» оказывают следующие услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, услуги с целью повышения коммуникативного потенциала пожилого человека.

Спрос на полный или частичный уход за пожилыми людьми растет с каждым годом. Ведь представления в обществе о том, что такое дом престарелых, изменились. Многие понимают, что пребывание в пансионате является более эффективным способом оказать помощь пожилому человеку. Тем более, сегодня, когда услуги отличаются высокими стандартами и индивидуальным подходом. Таковы, например, пансионаты «Здоровье».

Наш принцип и девиз «Здоровье — оно одно» мы соблюдаем во всем: домашняя атмосфера в помещениях с новейшим или максимально уютным дизайном, специально разработанное пяти разовое полезное питание, приветливый, готовый всегда прийти на помощь, персонал, приятный досуг. За это нас выбирают семьи, доверяя нам опеку своих близких и рекомендуя друзьям.

Мы принимаем пожилых людей, которые могут обслуживать себя самостоятельно, нуждаются в помощи или относятся к категории лежачих больных. Для каждого человека подбираем комфортные условия проживания и предоставляем качественный медицинский уход. Наш пансионат с медицинским уходом принимает к себе на постоянное или временное проживание людей с разными патологиями: с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию; нуждающимся в восстановительном лечении; с болезнью Альцгеймера, деменцией, слабоумием; нуждающимся в уходе и психологической помощи.

Пансионат для пожилых людей в Яровом. Сеть пансионатов «Здоровье»

Мы хотим максимально улучшить жизнь ваших родных, позаботиться о пожилых людях!

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