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Жизнь

Смешные, странные — попались! Лучшие снимки животных с фотоловушек на Алтае

В Алтайском заповеднике подвели итоги 2020 года по снимкам, полученным с фотоловушек. Всего было сделано более 178 тысяч кадров. Самыми интересными и необычными из них поделился Юрий Калинкин — ведущий научный сотрудник заповедника.

Снимки с фотоловушек Алтайского заповедника.
Снимки с фотоловушек Алтайского заповедника.
altzapovednik.ru

Напомним, недавно в Алтайском заповеднике заметили белолобых гусей — вида птиц, которого не встречали на этой территории 70 лет

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