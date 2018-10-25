Алтайские энергетики обеспечивают бесперебойное электроснабжение с помощью ИT-технологий

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» вошли в тройку лидеров одиннадцатого регионального IT-форума за разработку системы дистанционного контроля электросетевых объектов.

«СМС-монитор» — проект специалистов производственного отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, занял призовое место в номинации «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления». Созданная система играет важнейшую роль в решении одной из основных задач энергетики — обеспечении бесперебойного электроснабжения потребителей.

Крупнейшая электросетевая компания «Алтайэнерго» снабжает электроэнергией практически весь регион. Благодаря разработке специалистов, система «СМС-монитор» позволяет осуществлять централизованный мониторинг состояния электросетевого оборудования.

Современные GSM-сигнализации — универсальные устройства, основная задача которых — оперативное оповещение о состоянии энергообъектов. С таким датчиком подстанция сама «сигнализирует» персоналу о несанкционированном проникновении, об изменении температурных и технологических режимов работы оборудования — с помощью смс-сообщения с характеристикой события, либо через Internet-канал по технологии CSD/GPRS/3G. В настоящее время GSM-сигнализаторами в «Алтайэнерго» оснащены почти две трети подстанций 110/35 киловольт — там, где отсутствует постоянный дежурный персонал.

Алексей Горбенко,

начальник производственного отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «Алтайэнерго»: