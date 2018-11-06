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Снег и до +5 градусов: синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе с 7 по 9 ноября воздух прогреется до + 5 градусов. Синоптики прогнозируют снег и временами сильные порывы ветра, пишет алтайский ЦГМС.

Снегопад. Зима.
Снегопад. Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае 7 ноября:

ночью:

  • -1 … -6 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем:

  • -1 … +4 градуса,
  • в отдельных районах снег, мокрый снег, гололед, на дорогах сильная гололедица,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 8 ноября:

ночью:

  • 0 … -5 градусов, местами в предгорных районах до -10 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • 0 … +5 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,
  • ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы до 19−24 м/с.

Погода в Алтайском крае 9 ноября:

ночью:

  • -2 … -7 градусов, в предгорьях до -12 градусов,
  • снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы,
  • ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.

днем:

  • -2 … +3 градуса, в северо-западных районах -2 … -7 градусов с похолоданием в течение дня,
  • снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы,
  • ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.
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