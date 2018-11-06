Снег и до +5 градусов: синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 7 ноября:
ночью:
- -1 … -6 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Днем:
- -1 … +4 градуса,
- в отдельных районах снег, мокрый снег, гололед, на дорогах сильная гололедица,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 8 ноября:
ночью:
- 0 … -5 градусов, местами в предгорных районах до -10 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- 0 … +5 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,
- ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы до 19−24 м/с.
Погода в Алтайском крае 9 ноября:
ночью:
- -2 … -7 градусов, в предгорьях до -12 градусов,
- снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы,
- ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.
днем:
- -2 … +3 градуса, в северо-западных районах -2 … -7 градусов с похолоданием в течение дня,
- снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы,
- ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.