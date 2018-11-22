Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
153

Снег и метель: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае в ближайшие сутки. В регионе возможны осадки и усиление ветра.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

По данным синоптиков, на большей части региона ожидают снег, мокрый снег, местами сильный. Кроме того, возможна метель, на дорогах гололедица. В крае будет дуть юго-западный ветер, 8−13 м/с. В южных районах прогнозируют порывы ветра до 17−22 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость