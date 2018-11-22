Снег и метель: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае в ближайшие сутки. В регионе возможны осадки и усиление ветра.

По данным синоптиков, на большей части региона ожидают снег, мокрый снег, местами сильный. Кроме того, возможна метель, на дорогах гололедица. В крае будет дуть юго-западный ветер, 8−13 м/с. В южных районах прогнозируют порывы ветра до 17−22 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.