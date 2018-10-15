Сотрудник Алтай-Кокса оборудовал детскую площадку в Заринске

Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Сергей Гаар стал участником программы «Стальное дерево» и получил грант социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие». На средства фонда он обустроил современную детскую площадку в Заринске.

Фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке

Сергей объединил команду волонтеров. Вместе они демонтировали старые игровые формы, выровняли поверхность площадки, создали «песчаную подушку» и установили игровой комплекс с горкой, каруселью, машинкой и детской скамейкой в виде пожарного автомобиля. Партнерами проекта стали администрация города и управляющая компания Домсервис.

Сергей Гаар,

автор проекта:

Я мечтал оборудовать площадку для маленьких жителей Заринска. Место для игровой зоны определил по результатам опроса жителей четвертого микрорайона. Цели своей достиг — детский городок получился комфортным и уютным, здесь ребятишки могут отдыхать и развиваться физически.

Более трехсот человек пришли на праздник в день открытия новой площадки. Юные артисты Заринска показали концертные номера. Аниматоры устроили для детей развлекательную программу с призами и подарками.

Фонд «Милосердие» реализует грантовую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе уже обустроили детские и спортивные площадки, отремонтировали актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновили хоккейный корт в детском доме.

Открытие детской площадки. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com