Сотрудники «Ростелекома» в Алтайском крае провели экологическую акцию «Без бумаги»

Накануне Международного дня без бумаги, который отмечается 25 октября, Алтайский филиал «Ростелекома» организовал экологическую акцию «Пора использовать бумагу рационально». В мероприятиях по сокращению расходов офисной бумаги и утилизации бумажного мусора участвовали две тысячи сотрудников.

Сергей Медведев,

заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», начальник административно-хозяйственного управления:

Внутренний электронный документооборот действует в «Ростелекоме» с 2006 года. Наши клиенты также получают счета за услуги в электронном виде — через личный кабинет на сайте, SMS, по электронной почте, в меню интерактивного ТВ. С 2014 по 2017 годы мы сэкономили в Алтайском филиале 30 тысяч пачек бумаги для принтера и сохранили 1265 деревьев. И, все-таки, для сохранения природных ресурсов мы продолжаем сокращать ее потребление.

Проводя акцию, специалисты HR и административно-хозяйственного управления компании проинформировали сотрудников о способах экономии бумаги (печатать текст с двух сторон, экономить на черновиках, использовать минимальные интервалы и узкие поля), разместили рядом с принтерами призывы «Подумай дважды, прежде чем печатать!», «Сколько бумаги ты выбросил сегодня?», провели для сотрудников познавательную викторину «Все о бумаге».

В рабочих кабинетах компания установила картонные коробки с надписью «Макулатура» и «Спасаем дерево» для сбора бумажных отходов и их вторичной переработки в специализированных компаниях.

Сотрудники «Ростелеком» на собственные средства приобрели саженцы липы, клена, сибирской рябины и передали их для посадки в подшефную организацию. Подопечные Павловской общеобразовательной школы-интерната в знак солидарности и поддержки акции посадили молодые деревья на территории своего учреждения.

Сотрудники «Ростелекома» провели экологическую акцию «Без бумаги». Источник: архив компании «Ростелеком»

Справка

Ежегодно в России для обеспечения бумагой офисов вырубают 768 млн. деревьев. Тонна бумаги состоит из 17 деревьев, 26000 литров воды, 4000 кВт электроэнергии и 240 литров топлива. Каждый год офисный сотрудник выдает в год 160 килограмм бумажных отходов, 45% всех бумаг он выбрасывает в течение суток после распечатки.