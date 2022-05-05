Сотрудники «Росводоканал Барнаул» провели волонтерские акции в рамках Недели добра

Работники барнаульского водоканала в рамках Недели добра провели несколько волонтерских акций. Ранее в преддверии Дня донора сотрудники организации традиционно сдали кровь.

Совместно с благотворительным фондом «Облака» в компании прошла акция по сбору вещей. Сотрудники предприятия принесли одежду, обувь, книги, посуду и другие предметы быта. Помощь будет направлена жителям Алтайского края, которые пострадали от паводка или пожаров. Представители фонда вручили каждому участнику акции благодарность и фетровое сердце как символ неравнодушия.

Также представители Совета молодых специалистов водоканала провели субботник на территории барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), которому предприятие помогает уже несколько лет. Ребята очистили от мусора и прошлогодней листвы большую территорию, в свою очередь, директор интерната вручил волонтерам благодарственное письмо.

Стоит отметить, что сотрудниками предприятия запланирован субботник на безымянном озере в Ленинском районе. Он пройдёт 27 мая, в нём примут участие работники водоканала, представители регионального отделения российского экологического общества, а также неравнодушные жители города.

Справка

Неделя добра — ряд добровольных мероприятий, которые проводятся силами Совета молодых специалистов водоканала. Традиционно проходит на предприятиях группы компаний «Росводоканал» в конце апреля.