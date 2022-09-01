250 сотрудников компании Мария-Ра из пяти регионов приняли участие в корпоративной спартакиаде

26 августа в барнаульском парке спорта им. Алексея Смертина 250 сотрудников компании боролись за звание лучших спортсменов «Мария-Ра» в пяти видах спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, эстафета с перетягиванием каната.

С самого основания компания регулярно проводила спортивные праздники для сотрудников. В последнее время коллеги из регионов приезжали в основном зимой проверить себя на Трассе здоровья или лыжных марафонах. Летом активно участвовали в велотурах по Горному Алтаю. В этом году в преддверии 30-летия компании было решено провести масштабную летнюю Спартакиаду. По словам организаторов, проведение Спартакиады призвано не только популяризировать физическую культуру и спорт среди коллектива, но и мотивировать сотрудников поддерживать ценности компании, среди которых активный и здоровый образа жизни находится в приоритете.

Розничная сеть, два распределительных центра, офис — сотрудники из каждой команды сплотились, чтобы доказать себе и всей компании, чей коллектив самый спортивный. Игры были напряженные и очень эффектные — никто не хотел уступать очки. Футболисты, несмотря на дождь, бились с рвением самых настоящих профессионалов. Эстафеты вызвали мощный накал страстей болельщиков, многие из которых так отчаянно болели, что даже лишились голоса!

Победу в общекомандном зачете завоевала команда «Сборной офиса». Второе место — у команды Распределительного центра города Новоалтайска. Третью позицию заняла команда розничной сети Алтайского края.

Корпоративная спартакиада. «Мария-Ра»

За личные и командные спортивные достижения более 150 человек получили награды: кубки и медали, денежные сертификаты и продуктовые наборы.

Кассир Валентина Володина из Томска принимала участие в корпоративной спартакиаде впервые.

«Я была в отпуске и, честно говоря, ехать не хотела. Но теперь не жалею! Было очень классно! Все понравилось! Мы подружились и перезнакомились. Очень приятно было видеть, что совсем незнакомые ребята здороваются, улыбаются тебе — здорово было чувствовать себя частью огромной команды «Мария-Ра»!".

Корпоративная спартакиада. «Мария-Ра»

Ее коллега — заместитель директора магазина Максим Меринов ни секунды не сомневался, что надо ехать. «Было очень интересно. Все отлично организовано! Я занимаюсь мини-футболом, мне было проще. И хотя наша команда была собрана за 3 дня, мы бились за третье место! На будущий год я уверен, что мы будем сражаться за первое!», — поделился планами Максим, который сразу по возвращении в родной город начал собирать команду по мини-футболу из коллег Томского регионального отделения.

Грузчик из Новокузнецка Никита Яшков сразу решил, что будет участвовать, как только узнал о мероприятии.

«Я работаю в компании чуть больше полугода. Это первое масштабное мероприятие, где я поучаствовал. Я очень впечатлен! Теперь у нашей команды есть свой чат — мы общаемся не только про спорт или работу. Это очень объединяет и поддерживает!», — подчеркнул Никита.

Корпоративная спартакиада. «Мария-Ра»

«Это огромная заявка наших коллег о движении вперед и достижении побед! Наша спартакиада дает возможность не только встретиться всем подразделениям, но и ощутить себя полноценным участником большой семьи «Мария-Ра»!", — отметила Татьяна Шпенглер, руководитель отделения управления розничной сетью Алтайского края.

Здоровье сотрудников — одна из главных ценностей компании. «Мария-Ра» проводит и поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и различных видов спорта: от лыжных гонок до шахматных турниров! Проведение Спартакиады для сотрудников — это способ привлечь внимание к спорту и показать, что здоровый и активный отдых — это не только полезно, но и весело.