Сотрудница Алтай-Кокса оборудовала в Заринске детскую площадку

Фонд «Милосердие» реализует программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты, направленные на улучшение качества жизни. Победители получают гранты до 300 тыс. рублей.

На средства грантовой программы Евгения заказала пять видов игрового оборудования: двухместную качалку на пружине, карусель, качели, домик-беседку, детский спортивный комплекс. Алтай-Кокс помог установить ограждение площадки для безопасности детей.

В моем социальном проекте «Дворовый переворот» участвовали более 50 человек — заводчане, представители женсовета и союза молодежи Алтай-Кокса. Всестороннюю поддержку оказывали жильцы дома по улице Союза Республик, где создавали детский городок. На свои средства они установили песочницу, лавочку, фигуру «Маша и медведь». Мы провели зонирование детской площадки для более комфортного отдыха детей разных возрастов.