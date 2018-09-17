Сотрудница Алтай-Кокса оборудовала в Заринске детскую площадку

Фонд «Милосердие» реализует программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты, направленные на улучшение качества жизни. Победители получают гранты до 300 тыс. рублей.
На средства грантовой программы Евгения заказала пять видов игрового оборудования: двухместную качалку на пружине, карусель, качели, домик-беседку, детский спортивный комплекс. Алтай-Кокс помог установить ограждение площадки для безопасности детей.
Евгения Манохова,
сотрудница Алтай-Кокса:
В моем социальном проекте «Дворовый переворот» участвовали более 50 человек — заводчане, представители женсовета и союза молодежи Алтай-Кокса. Всестороннюю поддержку оказывали жильцы дома по улице Союза Республик, где создавали детский городок. На свои средства они установили песочницу, лавочку, фигуру «Маша и медведь». Мы провели зонирование детской площадки для более комфортного отдыха детей разных возрастов.
Проект завершился торжественным открытием площадки. Для горожан организовали фестиваль дворовых игр, тематическую фотозону. Все дети получили корпоративные подарки Алтай-Кокса.
Полный фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке
Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе обустроят детские и спортивные площадки, отремонтируют актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновят спортивный инвентарь в детском доме.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com