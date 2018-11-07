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Жизнь
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Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду

Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Ирина Канаева при финансовой поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» оборудовала игровую развивающую комнату в заринском детском саду.

Открытие развивающей комнаты.
Открытие развивающей комнаты.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Фонд «Милосердие» реализует волонтерскую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

В детском саду комбинированного вида «Светлячок» занимаются не только дошкольной, но и коррекционно-развивающей подготовкой ребятишек. В помощь педагогам и психологам Ирина оборудовала комнату детскими тренажерами, интерактивными игрушками, песочным столом, бизибордами (развивающими досками) и новой мебелью.

Помимо этого, она организовала сбор дополнительных средств на замену старых деревянных окон и дверей в помещении. В благотворительной акции «Развитие в интересах ребенка» приняли участие около 200 заринчан. Финансовую помощь оказали также администрация Заринска и городские депутаты.

Ирина Канаева,
отмечает молодой лидер:

В развивающей комнате с ребятишками будут заниматься педагоги, психологи и логопеды. Современное игровое оборудование поможет сделать эти занятия более эффективными и занимательными. Самое главное, что малышам здесь нравится.

Фоторепортаж об открытии комнаты сотрите по ссылке.

Открытие развивающей комнаты.
Открытие развивающей комнаты.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда «Милосердие» в городе обустроили детские и спортивные площадки, отремонтировали актовый зал в общежитии для пожилых людей, провели День донора.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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